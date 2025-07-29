"Їх не кину, краще сама не поїду": історія українки, яка через війну 4 рази переїжджала разом з тваринами

Через вторгнення росіян в Україну уродженці Авдіївки Людмилі доводилося чотири рази покидати домівку. Кожного разу при переїзді жінка брала із собою домашніх улюбленців.

Крім того, їй вдавалося давати прихисток іншим тваринам, яких залишили їхні власники, розповіли в організації UAnimals.

Людмила народилася і протягом тривалого часу жила в Авдіївці Донецької області

Через початок війни жінці довелося переїхати до Мирнограда, а коли окупанти почали наближатися до населеного пункту, Людмила виїхала до Покровська. А коли життя і там стало небезпечним, вона зібрала всіх своїх тварин, щоб вкотре евакуюватися.

"З Авдіївки я вивезла собаку і кота. У Мирнограді люди при виїзді почали залишати тварин. Спочатку я підібрала цього старенького, потім ще двох – кота та кішку. З Мирнограда мені довелося переїжджати в Покровськ. З Покровська – сюди", – розповідає Людмила.

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Жінка каже, що востаннє знайти спосіб переїздити було непросто. За її словами, перевізники пропонували залишити тварин.

"Я їх не кину, краще сама не поїду", – каже Людмила.

Наразі українка має чотирьох тварин і дбає про ще кількох собак та котів, які живуть поблизу.

Волонтери розповіли, що Людмила мала сина військовослужбовця, який загинув близько року тому під Курськом на Донеччині. Через це Людмила відмовляється далеко переїжджати: "Хочу бути ближче до Кривого Рогу, бо там похований мій син".

Раніше із Сумщини евакуювали жінку з 12 її собаками. Місцева мешканка пояснювала, що боялася жити під обстрілами, але не виїжджала, бо не хотіла залишати своїх улюбленців.

А на Вінниччині мешканці Добрянки виступили проти поселення в їхньому селі евакуйованої з-під Покровська родини, яку разом із десятками тварин волонтери перевезли в більш безпечний регіон.