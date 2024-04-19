"Восьмеро орків були зі мною в окопі": боєць з позивним "Том" розповів про пережите на службі

ВИПРАВЛЕНО 20.04.2024 о 21:00

Прикордонник на псевдо "Том" родом із міста Хуст, що на Закарпатті, розповів про бій, в ході якого він опинився в окопі з вісьмома окупантами.

"Том" служить провідником – водить побратимів на ротацію, доставляє їм воду, харчі та зброю, розповіли у Державній прикордонній службі України. Якось йому довелося нести боєприпаси на відстань аж 22 кілометри.

Боєць пригадує, як одного разу перебував у спостережнику близько до лінії зіткнення. Виходячи звідти, усі його побратими отримали поранення, а сам військовослужбовець зазнав контузії.

"Наш провідник теж був поранений і контужений. Сказав, що не зможе вести нас далі. Тож довелося командування взяти у свої руки. Я вивів всіх і відтоді став провідником", – зазначив чоловік.

"Том" каже, що його завданням було проводити хлопців до позицій і назад, доставляти їм воду та їжу.

"Все, що міг, носив на собі. Бувало, що і 40, і 45 кілограмів доводилося нести. Але там не хочеться ні їсти, ні пити. Морально важко витримувати це пекло…" – з сумом ділиться військовий.

Прикордонник також згадав, як в ході якого він опинився в окопі з вісьмома окупантами. Ця зміна виявилася для нього дуже складною – чоловік втратив 13 кілограмів ваги.

"Був штурм. До мене вийшов КСП (солдат із командно-спостережного пункту – ред.) і каже: "Том", до бою. У тебе в окопів восьмеро орків". Близько доби вони жили за 20 метрів від мене", – пояснив боєць.

Тоді ж зайшла група зачистки: одного взяли в полон, а семеро залишилися там, в окопі.

Раніше ми розповідали про історію розвідника, який проходить лікування після втрати руки та ока.

Виправлено значення абревіатури КСП, яку боєць згадує в прямій мові.