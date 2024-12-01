"Осколок потрапив в око, розтрощив кістки черепа і зачепив мозок": історія порятунку добровольця ЗСУ

Команда канадських та американських лікарів місії Face the Future Foundation спільно з українськими лікарями підготували до протезування ока ветерана Збройних сил України – 42-річного Дмитра.

Снаряд від танка розірвався в декількох метрах від чоловіка, а його осколок пошкодив бійцеві обличчя, розповіли у благодійному фонді "Пацієнти України".

Дмитро став добровольцем ЗСУ восени 2022 року – він замінив професію архітектора на розвідника. Два роки чоловік захищав Донеччину, допоки не отримав поранення.

"На адреналіні Дмитро самостійно дійшов кілометр до евакуації, а далі – темнота. На бійця чекала операція на мозку, 18 днів він пробув у комі, але виборов повернення до життя", – йдеться у повідомленні.

Коли здоровʼю захисника вже нічого не загрожувало, за естетичне лікування "слідів війни" на його обличчі взялася команда міжнародної місії Face the Future Ukraine – фахівці підготували Дмитра до протезування ока.

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Медики місії Face the Future Ukraine Фото: БФ "Пацієнти України"

На місце розтрощених кісток орбіти ока медики встановили індивідуальний 3-D імплант Materialise, який замінив втрачену частину обличчя.

Також Дмитрові провели операцію на носі – таким чином вдалося повернути носове дихання і заповнити ямку після операції на мозку, яку ветеран маскував кепками.

"Через те, що уламок розтрощив чоловіку орбіту, неможливо було поставити косметичний протез ока, він би постійно западав. Також повіку неможливо було достатньо відкрити, бо розріз ока був замалий.

Реконструктивні операції, які були проведені Дмитрові, підготували його до майбутнього протезування, вже незабаром він зможе користуватися очним протезом", – розповіла одна з координаторів місії Наталія Комашко.

Як зазначають у благодійному фонді, Дмитро швидко відновився після операції та вже повернувся додому, де його чекав 10-річний син. Наразі чоловік готується до протезування ока.

Face the Future Foundation здійснила вже чотири місії до України. Під час останньої їм вдалося прооперувати 34 українців.

Раніше ми розповідали, що міжнародна команда хірургів з Канади, США та України реконструювали обличчя українському військовослужбовцю, який був тяжко травмований під час бойових дій на Донеччині.