"Не хотіла дивитися у дзеркало": історія жінки з Луганщини, яка постраждала від обстрілу РФ

У будинок 63-річної Наталії Аполькової з міста Рубіжне, що на Луганщині, на початку повномасштабного вторгнення прилетів ворожий боєприпас. Він розірвався безпосередньо над головою жінки. Її відкинуло вибуховою хвилею, а уламки посікли всю верхню частину тіла.

Відтоді пані Наталія за допомогою лікарів намагається відновити свої травмовані війною обличчя та тіло.

Історію жінки розповіли у реабілітаційному центрі "Незламні".

Наталія Аполькова – родом із Хмельниччини, але майже все життя провела у Рубіжному, куди переїхала після заміжжя. Там жінку і застало повномасштабне вторгнення. Згодом у її будинок прилетів ворожий боєприпас.

"Я буквально захлиналася власною кров'ю, а рука ледь трималася на шкірі", – ділиться болючими спогадами пані Наталія.

Під щільним ворожим вогнем важкопоранену жінку з міста на лінії фронту вивозили волонтери. Жінка пригадує: на другу добу у дзеркалі в лікарні вона побачила, що окупанти зробили з її обличчям.

"Я глянула на себе і більше не захотіла дивитися. Я навіть заборонила онукам мене навідувати. Бо вони ще малі, а я була в жахливому стані. Таке дуже важко бачити", – говорить жінка.

Лікарі провели їй всі необхідні операції та навіть змогли зберегти руку. Прооперували і обличчя – виконали втручання з відновлення щелепи. Після цього пані Наталя вже змогла дивитися на себе у дзеркало та проводити час з онуками. Але їй хотілося "повернути собі красу".

Від поранення минуло майже два роки. За словами лікарів, сліди від нього все ще залишилися на тілі жінки, зокрема деформовані ніс та щелепа, неможливість вставити зуби, перекіс обличчя та відсутність чутливості у його правій половині.

Однак вже невдовзі на Наталію Аполькову чекає серія складних реконструктивних операцій з відновлення носа та щелепи.

Нагадаємо, лікарі врятували пацієнтці руку, понівечену січкарнею.