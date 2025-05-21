Журналістська Премія імені Георгія Ґонґадзе оголосила переможця 2025 року

Цьогорічним лауреатом журналістської Премії імені Георгія Ґонґадзе став фотограф, оператор і воєнний кореспондент Reuters Іван Любиш-Кірдей.

"Для мене велика честь отримати таку нагороду. Я неймовірно радий, але мушу вам сказати, що попереду, і у мене, і у вас – багато роботи. Ідея – незалежна Україна. Ця нагорода дає мені мотивацію працювати далі", – зазначив він під час нагородження".

У серпні 2024 році під час відрядження у Краматорську Іван отримав важке поранення – він був у готелі "Сапфір", по якому росіяни завдали удару.

Внаслідок атаки також постраждали іноземні журналісти. Через отримане поранення Іван впав у кому.

На початку жовтня 2024 року фотограф повернувся до свідомості та заговорив.

РЕКЛАМА:

"Ми не завжди вміємо оцінювати тих, хто знімає, редагує, допомагає зрозуміти – тих, хто за кадром. Мені здається, що страшенно символічно: цьогорічним номінантом стає людина, яка є у фіналі не тому, що постраждала. Не тому, що ця клята ракета прилетіла в Краматорськ.

Ми любимо Вікторію Амеліну не за те, що вона стала жертвою. Ми любимо цих людей за те, що вони робили. За те, ким, вони є. За те, який слід вони залишили", – наголосив член Капітули, громадський діяч, журналіст, директор Інституту фронтиру Євген Глібовицький.

Серед претендентів на премію були також керівник відділу розслідувань "Української правди" Михайло Ткач та головна редакторка і співзасновниця видання The Kyiv Independent Ольга Руденко.

Михайло Ткач, Ольга Руденко та Іван Любиш-Кірдей під час вручення премії

Номінантів оцінювали за такими критеріями:

відданість принципам і цінностям незалежної журналістики;

інноваційність;

суттєвий внесок у розвиток окремого жанру чи медіасередовища в цілому;

створення матеріалів, що призвели до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – одна з головних відзнак для професійних журналістів в Україні, яку заснували у 2019 році в партнерстві з родиною Георгія Ґонґадзе.

Нагадаємо, у 2024 році лауреаткою Премії стала директорка департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту на "Суспільному" Тетяна Трощинська.

У попередні роки відзнаку отримували Вахтанґ Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021), Мстислав Чернов і Євген Малолєтка (2022) та Богдан Логвиненко (2023).

У 2022 році Премія запровадила спеціальну відзнаку, яку посмертно отримав документаліст та фоторепортер Макс Левін.