Із Сумщини евакуювали 10 дітей, матері яких постраждали через удар РФ по евакуаційному автобусу

З прикордоння Сумщини евакуювали десятьох дітей. Їхні матері були в рейсовому автобусі, по якому 17 травня завдали удару російські військові.

Внаслідок атаки двоє дітей втратили матір, мати ще вісьмох отримала поранення.

Дітей перевезли на бронеавтомобілях у більш безпечне місце, повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області.

Після евакуації діти отримають допомогу психологів і медиків.

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Нагадаємо, 17 травня ворог атакував безпілотником рейсовий автобус, яким мешканці Сумщини їхали на евакуацію. Внаслідок удару семеро людей отримали поранення людей, ще дев’ятеро загинули.

За даними рятувальників, більшість постраждалих – жінки пенсійного віку. Тіла деяких пасажирів понівеченого автобуса довелося деблокувати за допомогою спеціальних інструментів.

Ударом безпілотника РФ убила родину – батька, мати та доньку.

Через атаку в Білопіллі на Сумщині оголосили 17, 18 та 19 травня Днем трауру.