Із Сумщини евакуювали багатодітну родину з шестиденним малям

З прифронтової Сумщини евакуювали багатодітну родину та подружжя літнього віку

Поліціянти загонів "Білі янголи" евакуювали з прикордоння Сумщини матір із трьома дітьми. Найменшому в сім’ї лише шість днів.

Родину вдалося евакуювати з однієї з "найгарячіших точок регіону" – міста Ворожби, яке перебуває під постійними обстрілами.

Про це розповіли в поліції Сумської області.

36-річну жінку разом із її трьома синами віком 12, семи років та новонародженим вдалося вивезти в більш безпечне місце.

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"Немовля ще не бачило світу без війни, його маленьке життя почалося в умовах, де кожен день – випробування", – додали правоохоронці.

З Білопілля також вивезли літню пару, яка довго відмовлялася покидати дім, аж поки атаки стали надто небезпечними. 64-річний чоловік та його 59-річна дружина сподівалися, що "все мине", а їхнє житло "вистоїть".

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"Ми ніколи не думали, що на старість будемо тікати від війни. Але вдячні, що нас не забули", – поділилося подружжя.

Нагадаємо, поліціянти груп "Білі янголи" евакуювали з Сумщини жінку з 12 собаками. Місцева мешканка раніше не виїжджала з небезпечного населеного пункту, бо не могла залишити своїх улюбленців