Із Сумщини евакуювали багатодітну родину з шестиденним малям
Поліціянти загонів "Білі янголи" евакуювали з прикордоння Сумщини матір із трьома дітьми. Найменшому в сім’ї лише шість днів.
Родину вдалося евакуювати з однієї з "найгарячіших точок регіону" – міста Ворожби, яке перебуває під постійними обстрілами.
Про це розповіли в поліції Сумської області.
36-річну жінку разом із її трьома синами віком 12, семи років та новонародженим вдалося вивезти в більш безпечне місце.
"Немовля ще не бачило світу без війни, його маленьке життя почалося в умовах, де кожен день – випробування", – додали правоохоронці.
З Білопілля також вивезли літню пару, яка довго відмовлялася покидати дім, аж поки атаки стали надто небезпечними. 64-річний чоловік та його 59-річна дружина сподівалися, що "все мине", а їхнє житло "вистоїть".
"Ми ніколи не думали, що на старість будемо тікати від війни. Але вдячні, що нас не забули", – поділилося подружжя.
Нагадаємо, поліціянти груп "Білі янголи" евакуювали з Сумщини жінку з 12 собаками. Місцева мешканка раніше не виїжджала з небезпечного населеного пункту, бо не могла залишити своїх улюбленців