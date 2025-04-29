Рятують з-під обстрілів і працюють з дітьми: українки отримали нагороди міжнародного конкурсу поліціянток

Троє працівниць правоохоронних органів України, які , отримали нагороди конкурсу Міжнародної асоціації жінок-поліціянток. Вони здобули перемогу в трьох номінаціях – "Офіцерка року", "Служіння громаді" та "Хоробрість".

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Відзнаку "Офіцерка року" отримала капітан поліції Олена Ставицька, яка працює в евакуаційному загоні на Сумщині. Разом із колегами вона займається евакуацією мирних мешканців із прифронтових районів, допомагає пораненим і бере участь у пошукових операціях після ворожих атак.

Фото: МВС

У жовтні 2024 року автівка її команди зазнала російського удару, внаслідок якого Олена отримала поранення. Після короткого лікування працівниця правоохоронних органів оперативно повернулася на службу і продовжила рятувати людей.

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"Спершу було складно, але мені подобається допомагати людям. Вони обіймають, дякують, це справжні щирі емоції [...]

Я люблю справу, якою займаюся. Вдома мене чекає донька, їй 17 років. Безумовно, вона хвилюється за мене, але пишається і в майбутньому хоче стати як мама – поліціянткою", розповідала Олена.

Перемогу в категорії "Служіння громаді" отримала підполковник поліції Ольга Зінченко, яка очолює відділ ювенальної превенції в Запорізькій області.

У МВС розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення за координації Ольги понад тисячу українських дітей евакуювали в більш безпечні місця. Завдяки її зусиллям від початку 2024 року вдалося розшукати та повернути до своїх сімей 255 дітей.

Фото: МВС

Крім того, поліціянтка проводить заняття для школярів у межах програми "Мобільний клас безпеки", а також бере участь у діяльності гуртка "Байда" для юнацтва, який допомагає формувати активну правосвідомість молоді.

Лейтенанта поліції Валерію Біленець відзначили нагородою в номінації "Хоробрість". Від грудня 2022 року вона бере участь у складних евакуаційних операціях із Донеччини в складі загону "Білі янголи".

Фото: МВС

Завдяки службі Валерії з-під обстрілів вдалося вивезти 518 українців, зокрема 84 дітей, а ще 250 родин отримали гуманітарну допомогу.

Крім того, поліціянтка неодноразово брала участь у рятувальних роботах на місцях обстрілів РФ і рятувала поранених з-під завалів.

Міжнародна асоціація жінок-поліціянток (The International Association of Women Police) об’єднує понад 30 правоохоронних організацій 75 країн світу. МАЖП займається представленням інтересів жінок у правоохоронних органах на міжнародному рівні.

Щороку організація проводить конкурс, у межах якого відзначає нагородами поліціянтів за 11 номінаціями.

Нагадаємо, на Львівщині поліціянтка врятувала поранену дику косулю, яка ризикувала загинути без допомоги людей.