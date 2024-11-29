Одружився з троюрідною сестрою, щоб виїхати з України: прикордонники викрили псевдоподружжя
На кордоні з Польщею прикордонники викрили псевдоподружжя.
Чоловік заявляв, що їде до Варшави нібито знайомити "дружину" з його батьками, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Після спілкування з прикордонниками чоловік зрозумів, що його справжні наміри викрито, і розповів правду.
Виявилося, що 22-річний чоловік уклав шлюб зі своєю 24-річною троюрідною сестрою, яка має інвалідність II групи. Кордон "пара" перетинала пізно ввечері рейсовим автобусом.
"Шлюб подружжя уклали в середині листопада, а винагороду за таку послугу, що становила від 2 до 5 тисяч доларів США, мала отримати мати жінки", – зазначили прикордонники.
Про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», прикордонники повідомили Нацполіцію.
Нагадаємо, у травні прикордонники спіймали жителя Молдови, який перетнув Дністер заради коханої.