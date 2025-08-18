Виїзд за кордон чоловіків віком до 22 років: Кабмін готує постанову, її можуть ухвалити до кінця тижня

Документ вже у розробці, його повинні фіналізувати до кінця тижня

Кабінет міністрів працює над постановою, яка уможливить виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років. Її планують ухвалити до кінця тижня.

Про це 18 серпня повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише Суспільне.

"Це буде постанова Кабміну, яка нині напрацьовується. Це рішення, яке не потребує законодавчих змін, тому це буде на рівні Кабміну", – зазначила вона у коментарі журналістам.

За її словами, напрацювання документа вже триває, і цього тижня уряд планує його фіналізувати.

Нагадаємо, у липні 2025 року ініціативу щодо дозволу виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років обговорювали у парламенті.

РЕКЛАМА:

"Люди від 18 до 25 (років – ред.) не підлягають мобілізації, але не мають можливості реалізовувати низку своїх прав. Тому ми повинні розробити механізм, щоб дати можливість реалізувати ці права", – пояснював тоді голова парламенту Руслан Стефанчук.

12 серпня під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду "опрацювати можливість" щодо спрощення перетину кордону для українців від 18 до 22 років.

"Я вважаю, що це позитивна правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною та реалізуватися передусім в Україні у навчанні", – пояснив президент своє доручення.