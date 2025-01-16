Хто з чоловіків може виїжджати за кордон під час війни: пояснення

Деякі категорії чоловіків можуть перетинати кордон під час війни

Більшість військовозобов'язаних та призовників з 18 до 60 років не мають змоги виїжджати за кордон під час воєнного стану. Однак є низка винятків.

Правила перетину кордону регулює постанова Кабінету Міністрів № 57. 31 грудня 2024 року Уряд доповнив документ новою нормою.

Хто може виїхати за межі України у 2025 році та які документи потрібні – розповідає "УП. Життя".

❗️ "Українська правда. Життя" не закликає читачів виїжджати за кордон. Цей матеріал – спроба розібратися в нормах закону та відповісти на поширені запитання від читачів.

Хто з чоловіків має право на виїзд за кордон під час воєнного стану

Перетинати кордон за станом здоров'я мають право чоловіки:

у яких є інвалідність I, II, III групи;

які визнані непридатними до служби військово-лікарською комісією (ВЛК);

які потребують лікування в закордонних медзакладах.

Виїжджати з країни за сімейними обставинами можуть чоловіки:

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які мають трьох або більше неповнолітніх дітей;

які самостійно виховують дитину до 18 років;

чиї близькі родичі (дружина, син, донька, батько, матір, рідні брати чи сестри) загинули на війні або вважаються зниклими безвісти;

у яких дружина має інвалідність I, II, III групи;

у яких один з батьків або батьків дружини має інвалідність I, II групи;

які доглядають за іншою людиною з інвалідністю I, II групи;

які виховують дитину з інвалідністю I, II групи або з тяжкою травмою чи хворобою (перинатальними ураженнями нервової системи, онкологією, вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу (інсулінозалежним), гострими або хронічними захворюваннями нирок IV ступеня);

які є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками , батьками-вихователями дитини з інвалідністю до 18 років.

Перетинати кордон за професією під час воєнного стану дозволяють таким чоловікам:

військовим;

залізничникам, які працюють на міжнародних рейсах;

водіям, які перевозять гуманітарні, медичні та господарські вантажі, а також здійснюють пасажирські перевезення;

водіям, які перевозять вантажі для потреб ЗСУ чи інших військових формувань;

морякам;

працівникам авіації;

дипломатам;

деяким чиновникам (список можна знайти на сайті Уряду );

спортсменам, тренерам;

діячам культури;

заброньованим працівникам.

Крім того, за межі України мають змогу виїхати чоловіки-студенти віком від 18 до 22 років. Це можливо, якщо юнак бере участь у програмі академічної мобільності.

Право на виїзд також мають чоловіки, які досягли граничного віку перебування в запасі, – 60 років.

Які документи потрібні, щоб перетнути кордон?

За постановою Кабміну № 560, прикордонники мають перевіряти у чоловіків військово-облікові документи. Військовозобов'язані та призовники з 18 до 60 років під час виїзду з України обов'язково повинні мати з собою військовий квиток або приписне посвідчення. Це може бути паперовий або електронний документ у додатку Резерв+.

У протилежному випадку чоловік не матиме змоги перетнути кордон. До того ж якщо не показати військово-обліковий документ на вимогу уповноваженого, можна отримати штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Усім чоловікам призовного віку для виїзду за кордон потрібно показати військово-обліковий документ foto-dog/depositphotos

Чоловіки з інвалідністю

Чоловіки з інвалідністю I, II, III групи для виїзду повинні мати документ, який підтверджує цей статус. До прикладу:

посвідчення, де зазначена група і причина інвалідності;

пенсійне посвідчення з групою і причиною інвалідності;

посвідчення, яке підтверджує, що чоловікові призначена соціальна допомога;

довідка, яка потрібна людям з інвалідністю для отримання пільг, якщо ті не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Непридатні за станом здоров’я і ті, хто їде на лікування

Чоловіки, яких військово-лікарська комісія визнала непридатними до служби за станом здоров'я, повинні підготувати довідку з висновком ВЛК.

Водночас у військово-обліковому документі має бути запис про непридатність та виключення з військового обліку.

Чоловіки, які потребують лікування за кордоном, мусять запросити лист від Міністерства охорони здоров'я до Держприкордонслужби і підготувати меддокументи, де написано про необхідність лікування.

Чоловіки, які доглядають за людиною з інвалідністю

Чоловіки, які планують виїхати за межі України, супроводжуючи людину з інвалідністю, повинні мати:

посвідчення з групою і причиною інвалідності людини, яку супроводжують, пенсійне посвідчення або довідку про надання пільг;

документ, який підтверджує родинні зв'язки між чоловіком та людиною, яку він супроводжує (для родичів);

акт встановлення факту здійснення догляду або довідка про отримання компенсації за догляд (для тих, хто доглядає за людиною з інвалідністю);

документи, які підтверджують спільне проживання (для чоловіків, які доглядають за своїми батьками з інвалідністю або батьками дружини).

Чоловіки, які виховують дітей

У чоловіка, який має трьох або більше неповнолітніх дітей, для виїзду з України мусить бути:

військово-обліковий документ з відміткою про відстрочку від мобілізації ;

довідка про відстрочку через утримання трьох або більше дітей;

свідоцтва про народження усіх дітей;

свідоцтво про шлюб або розірвання шлюбу;

посвідчення батька багатодітної сім'ї.

Якщо чоловік не живе зі своїми дітьми, то має надати докази, що утримує їх. А саме: рішення суду про аліменти й довідку з виконавчої служби, яка підтверджує стан сплати.

Чоловік, який самостійно виховує неповнолітню дитину, повинен підготувати:

свідоцтво про її народження;

свідоцтво про смерть матері дитини, рішення суду про позбавлення її батьківських прав або документ про те, що її визнали зниклою безвісти.

Батько дитини з інвалідністю або з тяжкою хворобою для перетину кордону мусить взяти з собою:

документ з діагнозом дитини, який видала лікарсько-консультативна комісія;

свідоцтво про народження дитини або документ, який підтверджує опіку/піклування над нею;

довідку про те, що чоловік отримує допомогу на дитину, яка має тяжке захворювання.

Батьки усіх трьох категорій можуть виїхати за кордон як з дитиною, так і без неї.

Чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні

Виїхати за кордон під час воєнного стану може чоловік, у якого дружина, син, донька, батько, рідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час операції об'єднаних сил (ООС) чи збройної агресії Росії під час повномасштабного вторгнення.

Для перетину кордону потрібні:

документ, який підтверджує родинні зв'язки;

документ, який встановлює факт загибелі/зникнення безвісти родича;

довідка про відстрочку від мобілізації та відмітка про неї у військово-обліковому документі.

У "Правилах перетину кордону" чітко не вказано, виїхати можуть чоловіки, які є родичами загиблих цивільних, чи рідні військових, які загинули під час оборони держави.

Юристи припускали у коментарі "УП. Життя", що право на перетин кордону мають і ті, і інші. Утім, на гарячій лінії ДПСУ відповіли, що виїздити за кордон можуть близькі родичі загиблих військовослужбовців. Кінцеве рішення залишається за прикордонниками, утім, його можна спробувати оскаржити.

Чи зможе перетнути кордон родич загиблого на війні цивільного, вирішують представники ДПСУ IvanSemenovich/depositphotos

Військові

Якщо військовослужбовець планує виїхати з України для лікування травми чи хвороби, то повинен мати:

направлення на лікування в іноземному медзакладі;

лист від Міністерства охорони здоров'я до Держприкордонслужби про те, що іноземний заклад охорони здоров'я приймає військового на лікування;

військовий квиток або посвідчення офіцера.

Коли військовий намагається поїхати за кордон у відпустку, мусить взяти з собою:

відпускний квиток із дозволом на виїзд за кордон і терміном відпустки;

витяг з наказу командира про відпустку;

військовий квиток або посвідчення офіцера.

За новою постановою Кабміну, юнаки віком від 18 до 25 років, які служили у ЗСУ за контрактом упродовж року, можуть перетнути кордон, показавши довідку з даними про свій контракт. Її треба взяти у командира військової частини або керівника ТЦК та СП.

Заброньовані працівники

Українці, які мають бронювання від призову під час мобілізації, можуть виїжджати в інші країни у відрядження.

Для цього потрібно показати прикордонникам витяг із наказу Міністерства економіки з підписом та печаткою директора організації, де працює заброньований. Крім того, треба мати документи, які будуть підтверджувати мету відрядження.

Водії-волонтери

Водії, які перевозять вантажі для Сил оборони, медичні вантажі та гуманітарну допомогу, можуть перетнути кордон за системою "Шлях". Дані про чоловіка туди вносить Міністерство інфраструктури або обласна військова адміністрація за його зверненням.

Для того, аби виїхати, у водія повинні бути такі документи:

відомості про те, що волонтера внесли до системи "Шлях";

рішення з дозволом на виїзд від Мінінфраструктури або ОВА, яке вони мають надіслати Держприкордонслужбі;

права відповідної категорії.

На одному вантажному транспорті можуть їхати максимум два водії. Вони мають право перебувати за кордоном не більше 30 днів.

Спортсмени та тренери

Під час воєнного стану виїхати за межі України можуть спортсмени, які беруть участь у змаганнях за кордоном. А також їхні тренери, спортивні судді, медики та інші фахівці, які супроводжують спортсмена або збірну команду.

Для виїзду вони мусять показати на кордоні документи, які підтверджують участь у змаганнях або дотичність до них. Ними можуть бути рішення Міністерства молоді та спорту про включення до складу учасників заходу або лист міністра до Держприкордонслужби.

Культурні діячі

Перетнути кордон під час воєнного стану також мають право працівники сфери культури.

Для цього потрібен дозвіл від Мінкульту та його лист до Держприкордонслужби. До того ж доведеться взяти з собою запрошення від іноземного організатора заходу.

Студенти

Студенти мають змогу виїхати на навчання в іноземних вишах за програмами академічної мобільності. Такий дозвіл мають лише студенти бакалаврату або магістратури медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування віком від 18 до 22 років.

Для перетину кордону їм потрібні:

електронний студентський квиток

засвідчена копія договору з іноземним університетом про участь у програмі академічної мобільності;

довідка від закладу освіти про направлення на навчання за кордон.

Студентам дозволяють перебувати за кордоном не довше одного семестру.

Виїхати за кордон мають змогу студенти віком від 18 до 22 років IvanSemenovich/depositphotos

Дипломати

Працівники дипломатичної служби можуть потрапити за кордон у відрядження разом зі своїми сім'ями.

Щоб виїхати, чоловік повинен мати засвідчену копію наказу про відрядження МЗС або українського консульства в іноземній країні. Крім того, потрібно взяти дипломатичний або службовий паспорт.

Працівники авіації і моряки

Авіаційному персоналу дозволяють покидати Україну, якщо чоловіки їдуть туди на роботу або тренажерну підготовку.

Для виїзду треба підготувати такі документи:

засвідчену копію трудового договору (контракту) або договір на проходження тренажерної підготовки;

підтвердження, що чоловік належить до авіаційного персоналу та має відповідне свідоцтво (посвідчення). Його надає Державіаслужба;

наказ про відрядження чоловіка за кордон.

Перетнути кордон також можуть курсанти, які будуть проходити практичну льотну підготовку в іноземних авіаційних школах. Вони мусять мати з собою довідку від закладу освіти в Україні про направлення курсанта на практичну льотну підготовку в іноземному закладі освіти.

Моряки мають право виїхати за межі України для роботи або проходження практичної підготовки на суднах. Для цього їм потрібні:

посвідчення особи моряка;

суднова роль (список осіб екіпажу) (crew list);

підтвердження від Адміністрації судноплавства про те, що вона отримала копії освітніх і кваліфікаційних документів.

Курсанти, які будуть практикуватися плавати за кордоном, муситимуть показати:

посвідчення особи моряка;

довідку від закладу освіти про направлення курсанта для проходження практичної підготовки на судні.

Що робити, якщо у виїзді за кордон відмовили

Перед тим як їхати, варто уточнити у Державної прикордонної служби, які саме документи потрібні для виїзду у вашому випадку. Це допоможе додатково перевірити, чи ви берете все необхідне, і оскаржити рішення служби, якщо буде потреба.

За законом "Про прикордонний контроль", рішення ДПСУ про відмову у виїзді мусить бути:

обґрунтованим з чіткими причинами відмови;

письмовим та оформленим у двох примірниках – для прикордонників та людини, якій відмовили у перетині кордону;

з назвою та адресою органу охорони кордону, де відмовили у виїзді.

Якщо чоловік не погодився підписувати рішення про відмову, працівники Держприкордонслужби складають про це акт.

З оскарженням заборони на виїзд потрібно звернутися до ДПСУ або до адміністративного суду.