Уряд виділив додаткові 5 мільярдів на укриття в школах: які області отримають фінансування

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування облаштування укриттів у школах восьми областей України. Для цього виділили ще 5 мільярдів гривень.

Про це повідомляють Міністерство освіти і науки та прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Кошти спрямують на фінансування 77 проєктів укриттів у 8 областях:

Чернігівській;

Херсонській;

Харківській;

Сумській;

Одеській;

Миколаївській;

Запорізькій;

Дніпропетровській.

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У МОН повідомили, що завдяки додатковому фінансуванню збираються облаштувати 24 укриттів у закладах професійно-технічної освіти та 53 в школах – це дозволить приблизно 66 тисячам дітей повернутися до очного навчання.

При виборі об'єктів для фінансування укриттів МОН застосувало дані технології Palantir, яка структурує та аналізує велику кількість даних, а потім перетворює їх на звіти, тексти, додатки.

"Під час пріоритезації закладів освіти враховувалася зона ризику громади, кількість учнів у школах, можливість підвезення та організація позмінного навчання.

З таким data-driven-підходом виділені кошти використовуватимуться ефективно, а безпекова інфраструктура освітніх закладів постійно поліпшуватиметься", – пояснили в МОН.

Раніше в держбюджеті вже було передбачено 2,5 мільярда гривень на будівництво шкільних укриттів. Додаткові 5 мільярдів гривень допоможуть забезпечити ще більше шкіл необхідними укриттями.

Паралельно з будівництвом укриттів, триває оновлення автопарку шкільних автобусів. Попередньо у держбюджеті на закупівлю шкільних автобусів для прифронтових і прикордонних громад було закладено 1 мільярд гривень. Тепер же Кабмін додатково виділив на це ще майже 216 мільйонів гривень.

Загалом із початку року вже закуплено понад 120 автобусів, а до кінця 2024 року планується придбати щонайменше 500 одиниць. Ці автобуси будуть використовуватися для безпечного підвозу учнів до шкіл, які відповідають всім критеріям безпеки і де діти зможуть навчатися очно.

"Якщо ж безпекова ситуація унеможливить довезення – діти отримають девайси, щоб дистанційна освіта також була якісною", – зазначили в МОН.

Раніше ми розповідали, що уряд затвердив експериментальний проєкт зі створення захищених просторів у школах, де немає повноцінних сховищ чи протирадіаційних укриттів. Такі простори можна буде створювати лише у громадах в зонах з помірним та задовільним рівнями ризику, тобто не поруч із лінією фронту.