900 квадратних метрів безпеки. У миколаївській школі відкрили укриття, на яке донатили читачі УП

У Миколаєві у ліцеї №55 відкрили укриття на 900 квадратних метрів. Завдяки цьому діти зможуть навчатись офлайн.

Це стало можливим завдяки підтримці благодійного фонду savED разом із "Українською правдою", благодійною організацією CORE Response та учням і вчителям.

"Рік тому ми з командою savED започаткували літню кампанію, яку символічно назвали "До школи знов". Тоді ми відкрили збір коштів на укриття й освітні простори, аби діти у прифронтових і прикордонних регіонах змогли повернутись до навчання наживо.

Завдяки нашим партнерам темний підвал нам вдалось перетворити на повноцінну "підземну школу", аби понад тисяча дітей могли не просто повернутися за парти, але й змогли продовжувати навчатися навіть під час частих і затяжних миколаївських тривог", – зазначила співзасновниця благодійного фонду savED Анна Новосад.

В укритті навіть є окремі класи savED

Влітку 2023 року команда "Української правди" зібрала 4 мільйони гривень. Ще 4 мільйони гривень додала благодійна організація Шона Пенна CORE Response. Понад мільйон гривень зібрала освітянська спільнота Львова та близько 800 тисяч гривень на меблі додав сервіс із пошуку авіаквитків kiwi.

"З початку повномасштабного вторгнення Миколаїв щодня живе в тривогах і чи не щодня – під обстрілами. Діти у Миколаєві вже понад два роки не навчаються офлайн, зокрема через відсутність у школах облаштованих укриттів. Саме тому команда "Української правди" долучилася до кампанії фонду savED та оголосила власний збір.

Укриття має кілька зон savED

Ми отримали тисячі донатів від 20 гривень до двох мільйонів й це означає, що наші читачі одностайні – діти мають вчитися! Наші читачі розуміють, що навіть в умовах війни важливо думати про майбутнє", – зазначила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Наразі укриття в ліцеї №55 – найбільше в Україні серед закладів освіти Миколаєва. В ньому зробили якісний ремонт, облаштувати декілька окремих просторів із меблями, технікою, якісним освітленням та вентиляцією, аби перебувати в укритті було комфортно та безпечно.

Як виглядає оновлене укриття в Миколаєві savED

"Завдяки підтримці людей, які долучилися до збору на відбудову укриття та нашій спільній роботі з партнерами, учні 55 ліцею зможуть навчатися під час повітряних тривог не у темному, тісному підвалі, а у світлому, просторому та функціональному приміщенні.

Вже першого вересня більше тисячі учнів ліцею зможуть нарешті повернутися до навчання у школі, дружити, спілкуватися, вчитись взаємодіяти, а не бачити один одного лише онлайн. І хоч як би мені не подобалось оновлене укриття, я все ж сподіваюсь, що працівникам ліцею та учням користуватись ним доведеться не часто," – відзначила Виконавча директорка CORE Response в Україні Ліана Хоровицька.

Укриття оснащено сучасною технікою savED

Нагадаємо, у липні "Українська правда" оголосила про збір на укриття для учнів ліцею №55. Школярки Дар'я Журавель і Валерія Голікова розповідали, чому для них важливе офлайн-навчання у школі.

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Вже у вересні збір закрили, бо потрібну суму коштів зібрали.