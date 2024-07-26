Уряд затвердив новий стандарт профільної середньої освіти: що зміниться для учнів

Уряд затвердив новий Державний стандарт профільної середньої освіти, який дозволить учням 10-12 класів мати більше можливостей для вибору навчальних предметів та курсів, що відповідають їхнім інтересам та майбутнім професійним планам.

Про це повідомили в Міністерстві освіти й науки.

З 1 вересня 2027 року учні академічних ліцеїв, професійно-технічних закладів, фахових передвищих і спеціалізованих закладів освіти будуть навчатися за новим стандартом. Вони зможуть обирати, за яким напрямком навчатися: академічним чи професійним. Це означає, що кожен учень зможе сформувати свою індивідуальну освітню траєкторію та обрати предмети, які цікавлять найбільше.

У МОН пояснили, як працюватиме новий стандарт: наприклад, учень академічного ліцею Ілля вирішив обрати мовно-літературний профіль, але йому також цікаві математика і природничі науки. З новим стандартом він зможе обрати додаткові курси з цих предметів і вивчати їх поглиблено. Таким чином кожен семестр Ілля зможе поєднувати вивчення основних предметів свого профілю з тими, що цікавлять його поза профілем.

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За новим стандартом, учні зможуть обирати профіль навчання, як-от математичний, STEM, IT, мовно-літературний тощо.

Кількість годин для вивчення предметів та курсів за вибором зростатиме з кожним роком навчання:

за обраним профілем: 10 клас — 280 годин, 11 клас — 315 годин, 12 клас — 420 годин.

поза обраним профілем: 10 клас — 140 годин, 11 клас — 315 годин, 12 клас — 420 годин.

обов’язкові для всіх: 10 клас — 840 годин, 11 клас — 630 годин, 12 клас — 420 годин.

Кількість годин на обов’язкові навчальні предмети та інтегровані курси найбільша в 10 класі. Цей рік є адаптаційним і допомагає учням визначитися з обраним профілем. Якщо після 10 класу учень вирішить змінити профіль, він зможе зробити це без втрат у навчанні, адже відмінність між профілями в цей рік буде мінімальною.

Щоб реформа пройшла успішно, вже з 2025 року розпочнеться пілотування нового стандарту. Це означає, що деякі школи та ліцеї почнуть впроваджувати нові програми і перевіряти, як вони працюють на практиці. Крім того, будуть затверджені нові освітні програми і створені додаткові ліцеї.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки презентувало "Стратегічний план діяльності до 2027 року". У ньому окреслені дев’ять пріоритетів у галузі освіти на наступні роки.