Виплати вчителям у кадровому резерві: на які суми розраховувати та коли їх можуть припинити

У МОН назвали випадки, коли виплати вчителям можуть припинити

Педагоги, які вирішили долучитися до кадрового резерву вчителів, отримуватимуть середню заробітну плату.

При цьому розмір виплат залежатиме від посадового окладу (без врахування надбавок) станом на день, коли вчителі втратили роботу через призупинення діяльності їхньої школи.

Про особливості забезпечення педагогів у кадровому резерві розповіли в Міністерстві освіти і науки України.

В Україні до кадрового резерву пропонують долучитися вчителям, які втратили постійну зайнятість і готові працювати на деокупованій території. Таким педагогам можуть виплачувати середню заробітну плату. При цьому вона має становити не менше ніж 2/3 від суми посадового окладу станом на день, коли оголосили простій роботи через призупинення діяльності закладу освіти.

У відомстві зауважили, що виплати починаються від дати підписання договору й тривають поки педагог не вийде з кадрового резерву або через шість місяців після завершення воєнного стану.

Крім того, забезпечення вчителів можуть припинити при:

виїзді педагога на постійне місце проживання за кордон або більше ніж на 30 днів;

працевлаштуванні на умовах повного робочого дня або з повним навантаженням щонайменше на одну ставку;

зупинення функціонування резерву.

Нагадаємо, до кадрового резерву можуть долучитися вчителі, яких перевели на простій із 1 вересня 2025 року. Йдеться про працівників шкіл у громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, які призупинили свою діяльність.

Податися до резерву можна шляхом звернення до управління освіти. Також учитель може самостійно подати документи через Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту (АІКОМ), якщо отримає пропозицію реєстрації від своєї школи.

До 30 вересня педагоги мають підписати договір із відділом освіти. Після цього перша частина вчителів розпочне курс навчання. Згодом освітян долучатимуть до роботи, зокрема до програм із подоланням учнями освітніх втрат.

Після завершення навчання учителям також зможуть пропонувати роботу в закладах освіти на деокупованій території.

На час перебування у складі резерву за педагогами зберігатимуть заробітну плату та місце роботи на випадок, якщо їхня школа відновить свою роботу.