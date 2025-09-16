У 2026 році вчителям планують підвищити зарплати: скільки вони можуть отримувати

У проєкті державного бюджету на 2026 рік, який схвалив уряд, закладено 41,8 мільярда гривень для підвищення на 50% заробітної плати вчителів.

Проводити його планують у два етапи, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Згідно із законопроєктом, з 1 січня 2026 року середня зарплата у 470 тисяч шкільних вчителів зросте на 30%, а з 1 вересня – ще на 20%.

За словами освітньої експертки та стратегічної кураторки проєкту "Зміст" Олени Северенчук, підвищення заробітної плати не передбачає скорочення кількості працівників, хоча такі сценарії теж розглядали.

Скільки отримуватимуть учителі?

Северенчук пояснює, що підвищення відбуватиметься поступово. У перші 8 місяців до зарплати додадуть 30%, в решту 4 – ще 20%. Загалом це +36,7% до середнього заробітку за рік.

Наприклад, якщо вчитель отримував 15 тисяч гривень щомісяця, у січні-серпні він зароблятиме по 19,5 тисячі (+4,5 тисячі), а у вересні-грудні – по 22,5 тисячі (+7,5 тисячі).

За рік доходи такого педагога зростуть на 66 тисяч гривень – зі 180 тисяч до 246 тисяч.

"Це вже близько до мінімальної норми, передбаченої законом, яка має складати близько 24 тисяч гривень. Звісно, в кожному конкретному випадку потрібно враховувати купу чинників. Це грубий розрахунок.

І ще важливіше: механізм фінансування і реальну формулу розподілу коштів має розробити МОН до кінця грудня. Тому мої розрахунки не потрібно сприймати як даність. Це радше орієнтовний сценарій. По факту цифри будуть відрізнятися, звісно", – розповіла освітня експертка.

Чи залишать вчителям доплати?

"Головний ризик, який я бачу, – місцеві доплати можуть прибрати, апелюючи до того, що зростає фінансування з коштів державної субвенції. В такому разі для вчителя майже нічого не зміниться. Усі намагання уряду будуть фактично помножені на нуль", – зауважила Олена Северенчук.

Як вона розповіла у коментарі для "УП. Життя", рівень місцевих доплат у регіонах різний – від 10% до 30% від зарплати.

"Якщо громада має додаткові кошти, вона вирішує, на що і в яких пропорціях їх спрямовувати. Зараз дві ключові сфери, на які більшість витрачає кошти, – дрони та освіта (дошкілля, доплати вчителям, позашкілля тощо).

У Києві ця доплата, наприклад, складає 30%, бо місто здатне це собі дозволити. Десь може бути 10%, десь – зовсім нічого. Якщо місцеві доплати приберуть, то вчителі втратять цю частину зарплати, і підвищення вже не буде таким значним", – зазначила експертка.

Звідки візьмуть гроші?

Народна депутатка Наталія Піпа розповіла "УП. Життя", що додаткові кошти на підвищення зарплат учителів уряд планує брати з детінізації економіки, зокрема доходів митниці та грального бізнесу, а також у МВФ та країн-партнерок.

"Профспілка виступає за те, щоб зростання заробітних плат відбулося одразу на 50%, а не частинами. Однак пропозиція уряду – це позитивний сигнал. В освіті середня зарплата найменша з усіх сфер – 13 тисяч гривень. Ми маємо втримати цю галузь, щоб з неї не пішли найкращі фахівці", – зауважує депутатка.

У Раді готують законопроєкт про підвищення зарплат

Наразі Наталія Піпа готує власний законопроєкт, який передбачає підвищення зарплат для освітян у 1,5 раза вже з 1 вересня 2025 року і збільшення обсягу цьогорічного бюджету на освіту на 12,7 мільярда гривень.

За словами депутатки, підвищення стосуватиметься всіх освітян – дошкілля, середньої, позашкільної, спеціалізованої, професійної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіт.

Нагадаємо, у 2026 році уряд планує зберегти для українських вчителів доплату в розмірі 2 тисяч гривень за роботу в складних умовах.