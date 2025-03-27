Який сьогодні день? Іменини квітня, свята та пам’ятні дати

Після тривалих холодів вже саме цвітіння квітів відчувається як свято.

У квітні 2025 відзначаємо Великдень – одне з найбільших християнських свят. Традиційно до нього готуються понад місяць, приділяючи особливу увагу молитвам та милосердю. Віряни дотримуються посту, наводять лад у побуті. У Пасхальний тиждень навідують рідних та близьких, а після нього – починається Поминальний тиждень, період пам’ятування покійних.

Майже щодня є поширені імена серед іменинників.

Крім того, на квітень припадають роковини Чорнобильської трагедії.

Великдень (20 квітня) мав би бути вихідним днем, а оскільки традиційно відзначається в неділю, перенестися на понеділок. Через воєнний стан офіційних святкових та вихідних днів в Україні немає, але роботодавець може вирішити це питання на власний розсуд.

Релігійні свята

13 квітня – Вербна неділя

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14 квітня – початок Страсного тижня

20 квітня – Великдень

27 квітня – Антипасха, Провідна неділя, початок Провідного тижня.

Увесь тиждень від неділі 27 квітня аж до 4 травня, неділі жінок-мироносиць, відбувається поминання померлих. Це хороший час відвідати кладовища з похованнями предків далеко від дому та згадати про них у молитві.

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Іменини

У християнській традиції заведено відзначати День Ангела або Іменини. Це день пам’яті святого, на честь якого названа людина. У церковному календарі кожного дня згадують принаймні кілька святих. Ми зібрали список іменинників квітня на основі церковного календаря Православної Церкви України, однак багато святих спільні для ПЦУ та Української Греко-Католицької Церкви. Тут ви можете проглянути церковний календар УГКЦ.

1 квітня – Марії, Макарія

3 квітня – Микити, Феодосії

4 квітня – Йосифа, Георгія

5 квітня – Феони, Марка Платона

6 квітня – Марії, Платоніди, Мефодія, Єремія

7 квітня – Георгія, Акилини, Юстина

9 квітня – Вадима

10 квітня – Терентія, Максима, Зинона, Олександра, Федора, Якова, Петра (Конашевича-Сагайдачного), Григорія

12 квітня – Василія, Давида, Івана,

14 квітня – Мартина, Антонія, Івана,

15 квітня – Василіси, Анастасії, Андрія, Якова, Віктора

16 квітня – Ірини, Леоніда, Ніки, Галини,

17 квітня – Адріана

18 квітня – Івана, Віктора

19 квітня – Івана, Антоніна, Георгія

20 квітня – Федора, Григорія, Анастасія, Гавриїла,

21 квітня – Максиміана

22 квітня – Луки, Климента, Федора, Віталія, Анастасії

23 квітня – Юрія, Олександри, Анатолія

24 квітня – Сави, Олексія, Валентина, Леонтія, Єлизавети

25 квітня – Марка

26 квітня – Василія

27 квітня – Фоми, Стефана,

28 квітня – Максима, Віталія, Кирила

29 квітня – Василія, Івана

30 квітня – Якова, Василія, Микити

Зображення УП.Життя

Військові свята

30 квітня – День прикордонника

Професійні свята

6 квітня – День геолога

12 квітня – День працівника ракетно-космічної галузі України

13 квітня – День працівника оборонно-промислового комплексу

17 квітня – День пожежної охорони

Інші пам’ятні дати

1 квітня – Міжнародний день птахів (День орнітолога)

7 квітня – Всесвітній день здоров’я

18 квітня – День пам’яток історії та культури

19 квітня – День довкілля

23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права

26 квітня – Роковини Чорнобильської трагедії