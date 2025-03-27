Який сьогодні день? Іменини квітня, свята та пам’ятні дати
У квітні 2025 відзначаємо Великдень – одне з найбільших християнських свят. Традиційно до нього готуються понад місяць, приділяючи особливу увагу молитвам та милосердю. Віряни дотримуються посту, наводять лад у побуті. У Пасхальний тиждень навідують рідних та близьких, а після нього – починається Поминальний тиждень, період пам’ятування покійних.
Майже щодня є поширені імена серед іменинників.
Крім того, на квітень припадають роковини Чорнобильської трагедії.
Великдень (20 квітня) мав би бути вихідним днем, а оскільки традиційно відзначається в неділю, перенестися на понеділок. Через воєнний стан офіційних святкових та вихідних днів в Україні немає, але роботодавець може вирішити це питання на власний розсуд.
Релігійні свята
13 квітня – Вербна неділя
14 квітня – початок Страсного тижня
20 квітня – Великдень
27 квітня – Антипасха, Провідна неділя, початок Провідного тижня.
Увесь тиждень від неділі 27 квітня аж до 4 травня, неділі жінок-мироносиць, відбувається поминання померлих. Це хороший час відвідати кладовища з похованнями предків далеко від дому та згадати про них у молитві.
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Іменини
У християнській традиції заведено відзначати День Ангела або Іменини. Це день пам’яті святого, на честь якого названа людина. У церковному календарі кожного дня згадують принаймні кілька святих. Ми зібрали список іменинників квітня на основі церковного календаря Православної Церкви України, однак багато святих спільні для ПЦУ та Української Греко-Католицької Церкви. Тут ви можете проглянути церковний календар УГКЦ.
1 квітня – Марії, Макарія
3 квітня – Микити, Феодосії
4 квітня – Йосифа, Георгія
5 квітня – Феони, Марка Платона
6 квітня – Марії, Платоніди, Мефодія, Єремія
7 квітня – Георгія, Акилини, Юстина
9 квітня – Вадима
10 квітня – Терентія, Максима, Зинона, Олександра, Федора, Якова, Петра (Конашевича-Сагайдачного), Григорія
12 квітня – Василія, Давида, Івана,
14 квітня – Мартина, Антонія, Івана,
15 квітня – Василіси, Анастасії, Андрія, Якова, Віктора
16 квітня – Ірини, Леоніда, Ніки, Галини,
17 квітня – Адріана
18 квітня – Івана, Віктора
19 квітня – Івана, Антоніна, Георгія
20 квітня – Федора, Григорія, Анастасія, Гавриїла,
21 квітня – Максиміана
22 квітня – Луки, Климента, Федора, Віталія, Анастасії
23 квітня – Юрія, Олександри, Анатолія
24 квітня – Сави, Олексія, Валентина, Леонтія, Єлизавети
25 квітня – Марка
26 квітня – Василія
27 квітня – Фоми, Стефана,
28 квітня – Максима, Віталія, Кирила
29 квітня – Василія, Івана
30 квітня – Якова, Василія, Микити
Зображення УП.Життя
Військові свята
30 квітня – День прикордонника
Професійні свята
6 квітня – День геолога
12 квітня – День працівника ракетно-космічної галузі України
13 квітня – День працівника оборонно-промислового комплексу
17 квітня – День пожежної охорони
Інші пам’ятні дати
1 квітня – Міжнародний день птахів (День орнітолога)
7 квітня – Всесвітній день здоров’я
18 квітня – День пам’яток історії та культури
19 квітня – День довкілля
23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права
26 квітня – Роковини Чорнобильської трагедії