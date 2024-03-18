Великодній піст у християн східного обряду: коли і як дотримуватися у 2024 році

Весна – час очищення простору, відродження і відновлення живого після зимівлі. Символічно, що християни саме навесні переживають один з найважливіших періодів в релігійному календарі – Великий або ж Великодній піст, який завершується Пасхою, святом Воскресіння Ісуса Христа.

“УП. Життя” розповідає, коли у 2024 році треба дотримуватися посту, що не можна їсти у Великий піст та кому постити не обов’язково.

Що означає Великий піст

Великий піст – це період перед Пасхою, коли християни молитовно проживають та поминають найважчий період буття Ісуса Христа перед розп’яттям. Обмеження в їжі, поведінці, розвагах та думках – намагання вірян наслідувати Христа та святих, спосіб духовно наблизитися до Бога.

Біблія не змушує до посту та не дає прямої вказівки його дотримуватися, однак визначає його необхідною частиною буття християнина задля духовного розвитку, викорінення своїх вад та укріплення сили духу.

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Коли починається Великий піст 2024 та скільки триватиме

Великодній піст 2024 починається 18 березня та завершується 4 травня.

Період від початку Великого посту до Входу Господнього в Єрусалим (Вербної неділі, 28 квітня) називають Чотиридесятницею. Він пов’язаний із наслідуванням сорока днів посту та молитви Ісуса Христа в пустелі. Цей період завжди триває близько 40 днів, залежно від обчислення дати Пасхи – цьогоріч випало 42.

Далі, після Вербної неділі наступає Страсний тиждень (з 29 квітня по 4 травня), час особливо суворого посту та ревних молитов, коли християни літургійно проживають муки розіп’ятого Христа, смерть та погребіння.

Завершується піст на Великдень, після святкового богослужіння та освячення паски. Цьогоріч християни східного обряду розговлятимуться (почнуть вживати не пісну їжу) вранці 5 травня.

Як правильно постити у Великий піст

Церква так визначає, що можна їсти у Великий піст: помірну кількість простої скромної їжі, звичної для нашої культури та місцевості.

Перед тим, як почати піст варто попросити благословення на це у свого священника.

Правила посту в православних і греко-католицьких вірян дещо відрізняються. У греко-католиків що можна їсти у великий піст чітко визначають канони партикулярного права.

у перший день Великого посту і Страсну п’ятницю (3 березня) слід утриматися від вживання яєць, м’ясних і молочних продуктів;

у перший тиждень Великоднього посту, під час Страсного тижня та у понеділок, середу та п’ятницю інших тижнів посту не можна вживати м’яса;

решта днів дозволено всі види їжі.

Крім того, греко-католицька церква чітко визначає тих, хто звільнений від обов’язку тримати піст:

діти до 14 років;

люди похилого віку після 60 років;

важкохворі;

вагітні;

матері, які годують грудьми;

ті, що подорожують, якщо час подорожі перевищує вісім годин;

ті, що важко працюють;

ті, що харчуються зі столу інших;

люди, котрі живуть із милостині.

У православних християн церковний устав повністю виключає з раціону під час Великого посту молочні продукти, м’ясо та яйця. Риба дозволена на Благовіщення (25 березня) та на Вербну неділю (28 квітня).

Існують також певні дні, коли церква радить утриматися від їжі, не використовувати у приготуванні страв олію, їсти лише хліб та пити воду. Однак, в Свято-Преображенському соборі в Києві зазначають, у православній церкві вже багато років існує лише монастирський устав, який передусім стосується ченців. Щодо парафіяльної практики, вірянам радять брати обмеження, які будуть досить відчутними, але не зашкодять здоров’ю.

Діти можуть не дотримуватися посту або постити частково з батьками (наприклад, вдома їсти пісне, а в школі – те, що пропонують в меню). Церква радить батькам зосередитися на поясненні дітям суті Великого посту, власним прикладом показувати, як слід поводитися в цей період.

Що не можна робити під час великого посту

Пісні страви у Великий піст не мають такого великого значення як поведінка та думки. Протягом усього Великого посту християни мають не брати участь в гучних забавах, весіллях, співах, танцях, надмірних розвагах та інших веселощах.

Особливу увагу слід приділити стосункам з ближніми: не можна ображатися, гніватися, сваритися, лихословити. Церква не дозволяє цього і у звичайні дні, однак у піст радить зосередитися на викоріненні таких почуттів.

Під час посту важливо утримуватися від конфліктів, не бажати нікому зла, більше молитися та виявляти милосердя до ближніх.