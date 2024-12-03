Канадець набігав по Торонто 1100 км, щоб створити анімацію на мапі за допомогою GPS-трекера

Канадський бігун Дункан Маккейб створив унікальну анімацію танцюючої фігурки за допомогою GPS-трекера. Він записав 120 окремих пробіжок у вигляді маршрутів, які потім об’єднав у відео тривалістю 27 секунд. На це йому знадобилося 10 місяців роботи та близько 700 миль пробіжок.

Про це пише The Washington Post.

Минулого Різдва Дункан говорив із дружиною про нові ідеї для GPS-дизайнів. Вона запропонувала створити танцюючу фігурку у стилі фліпбука, і ця ідея надихнула його на експеримент. Маккейб спланував маршрути за допомогою PowerPoint, аби побачити, як виглядатиме фігурка у русі.

"Це була величезна задача. Кожна пробіжка – це окремий кадр, і коли їх об’єднати, виходить анімація", – згадує Маккейб.

РЕКЛАМА:

З 1 січня до 25 жовтня 2024 року Дункан бігав кілька разів на тиждень. Більшість пробіжок складали близько 10 кілометрів, але іноді траплялися значно довші маршрути.

Щоб створювати діагональні лінії, Дункан ставив додаток на паузу, пробігав до наступної точки і знову запускав запис. Це означає, що в реальності він бігав більше, ніж показувала мапа.

"Об’єктивно це був жахливий біговий досвід. Я виглядав дивно, але результат того вартий", – жартує Маккейб.

Для створення фінального відео чоловік використав відеоредактор, щоб об’єднати всі 120 карт і вирівняти фон.

GPS-арт – це створення малюнків чи фігур на мапі. Для цього люди бігають або їздять за заздалегідь спланованим маршрутом. Багато художників створюють статичні зображення – наприклад, зірки, тварин або навіть портрети. Але Маккейб пішов далі, створивши справжню анімацію, яка рухається.

"Я вперше бачив, щоб хтось робив щось подібне. Якщо у вас є довгострокова мета, треба просто працювати над нею", – каже він.

Маккейб – не єдиний, хто використовує GPS-додаток Strava для творчості. Наприклад, Ніколас Георгіу з Лондона створив на мапі олімпійські кільця, проїхавши 425 кілометрів за один день. Янін Стронг із Нью-Йорка створювала малюнки у формі "Дівчини з перловою сережкою," Санта-Клауса і навіть банана, обмотаного скотчем.

Робота Ніколаса Георгіуса Nicolas Georgiou/@nico_georgiou

Для багатьох це не лише творчість, а й спосіб додати сенсу звичайним пробіжкам чи велосипедним поїздкам.

"Це весело і несподівано. Коли ти бігаєш, ти зазвичай не думаєш про творчість. Але тут це стає можливим", – каже Маккейб.

Наступного року він планує нові експерименти і сподівається надихнути інших спробувати щось нове у спорті.

Нагадаємо, раніше полтавський бігун-рятувальник Андрій Гречаний встановив національний рекорд і присвятив його загиблому другу.