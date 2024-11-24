Католицькі жінки закликали до протесту через "зраду" Папи Римського: що трапилося

Католицькі жінки звинуватили Папу Римського Франциска та кардиналів в ігноруванні закликів надати жінками більшу роль у церкві.

Католички також закликали до страйку, відмовившись виконувати церковні обов’язки на знак протесту, повідомляє The Guardian.

У листопаді 2024 року стало відомо про створення кампанії "Страйк католицьких жінок: Глобальний свідок за рівність".

Організаторки руху – католички, які закликають інших жінок, що регулярно відвідують церкву і працюють там на волонтерських засадах, відмовитися від обов’язків протягом Великого посту – від 5 березня по 20 квітня 2025 року.

"Ми вважаємо, що настав час вимагати того, що є правильним... Замість того, щоб чекати папського "так", ми висловлюємо своє "ні" системам жінконенависництва, сексизму та патріархату.

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Страйк необхідний, адже нас не чують", – йдеться на їхньому сайті.

У 2024 році католицька церква опублікувала результати трирічного всесвітнього синоду щодо подальшого розвитку організації. Очікувалося, що внаслідок цього вирішать питання ролі жінок у церквах, яким досі не дозволяють висвячуватися навіть у диякони.

Ця посада передбачає багато функцій, схожі на ті, що мають священники, як-от проведення хрещення, вінчання та похорон. Натомість у католицькій церкві диякони не можуть служити меси.

Питання збільшення участі жінок у справах католицької церкви набуло більшої актуальності, зокрема й через зменшення чоловіків, особливо в Європі, які бажають висвячуватися для служби.

Папа Франциск у 2016 та 2020 роках замовляв доповіді про історію жінок-дияконів, однак їхні висновки не були доступними для широкої громадськості. Водночас церква визнала, що жінки дійсно виконували цю роль у минулому.

Синод у Римі завершився в жовтні 2024 року – виявилося, що питання участі жінок у церкві відклали.

"Того, що ми схвалили, достатньо", – завершив засідання синоду 26 жовтня Папа Римський.

24 жовтня кардинал Віктор Фернандес заявив про те, що очільник католицької церкви виступає проти можливості для жінок бути дияконами. Однак Франциск нібито "відкритий" продовжувати вивчення цього питання, але розширення участі жінок у церкві не передбачатиме посади служителів.

Кейт Макелві з Жіночої ординаційної конференції, авторка ідеї страйку, каже, що рішення Ватикану наштовхнуло повсюдні думки католичок про необхідність дій.

"Це було схоже на зраду… було боляче. Підсумковий документ був невтішним. Ми хочемо зробити видимим величезний внесок жінок у церкву.

Якщо до нас приєднається достатня кількість жінок, це матиме величезне значення", – переконана Кейт Макелві.

Членикиня католицької жіночої ординації з Лідса (Велика Британія) вважає, що церква "розвалиться" без жінок.

"Синод розлютив багатьох із нас. Вони постійно казали, що розглянуть питання ролі жінки, але скільки сотень років їм потрібно, щоб зробити те, що належить?" – поставила риторичне питання жінка.

Міріам Дюінян з Британської католицької жіночої ординації сказала, що церква була повна жінок, які виконували важку роботу, поки чоловіки-священники присвоювали собі заслуги.

"Є жінки, які готують людей до таїнств, як-от хрещення та шлюбу, і вони виконують цілу низку іншої роботи. Жінки вже працюють як священники, але їх не визнають такими через стать", – вважає Міріам.