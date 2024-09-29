"Донька, сестра, матір": Папу Римського розкритикували за позицію щодо ролі жінок

Співробітники та студенти одного з університетів Бельгії висловили "нерозуміння та несхвалення" поглядів Папи Римського Франциска на роль жінки, які він висловив під час промови.

Про це студентська спільнота повідомила в пресрелізі, опублікованому вже за кілька хвилин після виступу понтифіка в навчальному закладі, пише The Guardian.

28 вересня 87-річний очільник католицької церкви Папа Римський Франциск відвідав університет UCLouvain в рамках святкування 600-річчя навчального закладу.

Понтифік своєю промовою закликав до глобальних дій у напрямку зміни клімату. Крім того, він дав відповідь на лист студентів та професорів університету, в якому запитували про вчення католицької церкви щодо жінок.

У листі, який зачитали вголос, ставили питання про історичну роль католицизму в "укоріненні жіночого рабства, несправедливому розподілі праці" та навіть непропорційній жіночій бідності.

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"Протягом історії Церква (йдеться про католицьку – ред.) робила жінок невидимими. Яке ж тоді місце для жінок у Церкві?" – йшлося у зверненні до Папи.

На це Франциск відповів, що Церква – жіноча, адже в італійській мові на позначення її використовують іменник жіночого роду.

"Жінка в народі Божому є донькою, сестрою, матір’ю", – сказав він, додавши, що "жіночність говорить до нас плідною гостинністю, турботою та життєдайною відданістю".

Натомість він не розповів про деталі потенційної реформи щодо жінок у католицькій церкві.

У заяві університету позицію понтифіка назвали "детерміністською та редукційною".

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"Ми дійсно шоковані. Він обмежує нас до ролі доньок, матерів та дружин – усього, від чого ми прагнемо звільнитися", – прокоментувала слова Папи Римського 22-річна студентка Валентина Хендрікс.

Кліматолог з університету UCLouvain Жан-Паскаль ван Іперселе сказав, що під час промови Франциск "не був на висоті".

"Відповідь, що Церква – це жінка, насправді втрачає суть питання – про повагу Церкви до жінок та їхню роль в інституції та суспільстві", – сказав він.

Протягом туру Бельгією Папа Римський і раніше зазнавав критики. Зокрема, Король і прем’єр-міністр країни закликали понтифіка вжити більш конкретних заходів для допомоги жертвам насильства з боку католицького духовенства.

Також ректор іншого університету попросив Франциска переглянути заборону католицької церкви висвячувати жінок у священики.

Нагадаємо, раніше Папа Франциск назвав секс "даром Божим", який "підриває порнографія".

"Ми повинні захищати любов, а перемога в битві з хтивістю може бути справою всього життя", – сказав він.