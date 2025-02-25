Академічний плагіат в університеті Шупика: від посад відсторонили керівництво вченої ради

У Національному університеті охорони здоров’я звільнили двох посадовців через академічну недоброчесність

У рамках боротьби з академічною недоброчесністю від виконання обовʼязків звільнили голову та вченого секретаря спеціалізованої вченої ради при Національному університеті охорони здоров’я імені П. Л. Шупика.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

"Наразі на розгляді у комітеті з питань етики Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти перебувають 13 скарг щодо наукових робіт. Шість з них стосуються дисертацій, захищених в цій спеціалізованій вченій раді. Саме ця спецрада отримала антипремію "Академічна негідність 2024 року", – зауважив міністр.

За його словами, перевірка виявила, що науковим керівником трьох з цих шести дисертацій був завідувач однієї з кафедр Буковинський державний медичний університет – із ним розірваний контракт і він уже звільнений.

Експерти МОЗ встановили, що керівництво спецради системно порушувало вимоги із запобігання академічному плагіату. Тому на місця посадовців, яких відсторонили від виконання обовʼязків, мають подати інші кандидатури.

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Якщо ж Комітет з питань етики НАЗЯВО знайде плагіат в наукових роботах, то автори дисертацій будуть позбавлені наукового ступеня, а усі члени спеціальної комісії на 2 роки позбавлені права участі у підготовці та/або атестації наукових кадрів.

"Академічна доброчесність – це основа якісної освіти. Чесний, прозорий і відповідальний підхід до навчання гарантує, що майбутні лікарі отримають реальні знання, а не просто дипломи. Академічна доброчесність – це не формальність, а запорука довіри до медицини, адже здоров’я людей залежить від компетентності тих, хто їх лікує", – наголосив Віктор Ляшко.