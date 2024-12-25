Новий прецедент: Верховний Суд дозволив перевірку на плагіат дисертації ректорки медуніверситету

Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій, які заборонили Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) перевіряти на плагіат дисертацію ректорки Вінницького медуніверситету Вікторії Петрушенко.

Суд дійшов висновку, що рішення Комітету з питань етики НАЗЯВО про прийняття скарги до розгляду не може бути самостійним предметом судового розгляду. Оскаржувати можна лише остаточне рішення НАЗЯВО, ухвалене за результатами перевірки.

Про це свідчить постанова з рішенням суду.

Скаргу щодо наявності академічного плагіату в докторській дисертації Вікторії Петрушенко подав науковець, колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов. За його даними, дисертація містить текстові збіги з російською монографією 2005 року та щонайменше 10 іншими дисертаціями без належних посилань.

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НАЗЯВО прийняло скаргу до розгляду і почало перевірку на наявність академічного плагіату. Однак ректорка разом із адвокатами звернулася до суду з вимогою заборонити агентству проводити будь-які перевірки.

Пізніше до суду надійшла заява від представників ректорки, в якій адвокат зокрема просив заборонити комітету з етики НАЗЯВО виносити будь-яке рішення, поки суд не розгляне справу по суті.

Головним аргументом Петрушенко було те, що на момент захисту її дисертації поняття "академічний плагіат" не було закріплене в українському законодавстві.

Тоді Вінницький окружний адміністративний суд задовольнив позов ректорки та заборонив НАЗЯВО проводити перевірку дисертації.

Сьомий апеляційний адміністративний суд це рішення підтвердив.

Таким чином суди фактично заблокували роботу НАЗЯВО, заборонивши йому виконувати свої прямі обов'язки.

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду скасував рішення попередніх інстанцій і закрив провадження у справі.

Суд наголосив, що суди нижчих інстанцій неправильно застосували норми права, а вимога Петрушенко про заборону перевірки є прямим втручанням у повноваження державного органу.

У своїй постанові Верховний Суд підкреслив, що позов Петрушенко був передчасним, адже оскаржувати можна лише остаточне рішення НАЗЯВО, а не проміжні дії Комітету.

Раніше голова НАЗЯВО Андрій Бутенко зазначав, що Агентство готове повернутися до розгляду скарги одразу після того, як юридичні перепони будуть усунені.