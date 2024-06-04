"КиївПрайд": Марш Рівності можуть провести у київському метро і без згоди влади

Організатори стверджують, що зверталися до місцевої військової адміністрації, однак не отримали відповіді

Громадська організація "КиївПрайд" планує провести Марш Рівності в міському метро, незважаючи на те, що міська держадміністрація та Київський метрополітен не погодили захід.

Про це повідомили на сторінці організації.

"КиївПрайд 2024 може відбутись у метро у тій чи іншій формі і без офіційного погодження КМДА чи Київського метрополітену, однак ми як організатори завжди виступаємо за діалог із владою", – заявили активісти.

За словами організаторів, вони дійсно розглядають метрополітен як найбільш безпечне місце для проведення Маршу, зокрема і через позитивний досвід проведення заходу у Харкові у вересні 2022 року.

Також організатори заходу повідомили, що зверталися до Київської міської військової адміністрації із пропозицією погодити варіанти проведення Маршу, але не отримали відповіді.

"На жаль, станом на сьогодні, такої зустрічі не відбулось. Ми стурбовані тим, що спілкування з міською владою вийшло у публічну площину і набуло емоційного забарвлення", – прокоментували в громадській організації.

Як зазначили на сторінці "КиївПрайду", активісти сподіваються на діалог із місцевою владою, який сприятиме пошуку безпечних варіантів проведення Маршу Рівності.

У тому ж повідомленні "КиївПрайд" заперечили інформацію про те, що вони нібито зверталися до Київської міської державної адміністрації із проханням закрити станції метро чи профінансувати захід з міського бюджету. Поширення таких відомостей у організації пов’язують із діяльністю "недобросовісних політтехнологів".

"Ми виступаємо проти втягування "КиївПрайду" в політичне протистояння у столиці", – написали там.

Нагадаємо, вперше від 2022 року громадська організація "КиївПрайд" планує провести Марш Рівності. 3 червня Київська міська державна адміністрація повідомила, що не погоджувала проведення Маршу Рівності в метро та попросила організаторів обрати іншу, більш безпечну локацію.