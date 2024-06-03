У КМДА заявили, що не погоджували проведення "Маршу Рівності" у метро

Київська міська держадміністрація заявила, що не погоджувала проведення у столичному метро "Маршу Рівності", який нещодавно анонсували у мережі.

У соцмережах КМДА повідомила, що попросила організаторів обрати іншу локацію, щоб не наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів, адже метро – "це завжди території підвищеного ризику через обмеженість простору, графік руху поїздів і великий пасажиропотік".

"Правозахисні та інформаційно-роз’яснювальні заходи, спрямовані на утвердження рівності, є важливими і в умовах воєнного стану. Однак Київський метрополітен – об’єкт подвійного призначення і частина критичної інфраструктури міста...

Щоб не наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів, уникнути можливих провокацій, міська влада не може дозволити проведення Маршу Рівності в метро", – заявили у відомстві.

Також міська влада поклала відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки на організаторів у разі, якщо захід проводитимуть.

"Заяви, які поширюють деякі Telegram-канали, про нібито зупинку руху метро на час проведення Маршу Рівності та виділення на його організацію коштів із міського бюджету – абсолютно не відповідають дійсності і, очевидно, покликані збурити суспільство та дестабілізувати ситуацію в столиці", – додали у КМДА.

Після цієї заяви громадська організація "КиївПрайд" у коментарі "Суспільному" розповіла, що перебуває у процесі перемовин з міською владою.

"КМДА зробила таку заяву не через наше звернення, а через те, що почали ширитися фейки: зокрема, про те, що столична влада дотична до організації та фінансування маршу", — вважають організатори "Маршу".

Нагадаємо, минулого тижня ГО "КиївПрайд" заявила, що вперше від початку повномасштабного вторгнення проведе у Києві "Марш Рівності". Захід мав відбутися 16 червня у столичному метро.

Організатори запевняли, що "Марш Рівності" відповідатиме безпековим вимогам, буде узгодженим із владою та передбачатиме участь не більше 500 людей.