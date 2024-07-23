Ректор КНУ Бугров: Більшість абітурієнтів цього року – жінки

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров заявив, що цього року серед вступників до цього ЗВО переважають жінки – 69%.

Бугров сказав про це на брифінгу, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що станом на ранок 23 липня КНУ отримав понад 7 тисяч заяв від потенційних вступників. За його даними, Національний університет "Львівська політехніка" отримав 4949 заяв, а Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича трохи менше – 4766 заяв.

"За гендерним зрізом 69% вступників становлять жінки, 31% – чоловіки", – розповів очільник КНУ.

Також він додав, що вступна кампанія триватиме до 31 липня, тож показник може змінитися.

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Володимир Бугров розповів, які спеціальності є популярними серед абітурієнтів ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Крім того, Володимир Бугров розповів, які спеціальності абітурієнти обирають найчастіше. За його словами, "десятка лідерів" виглядає так:

"Філологія";

"Право";

"Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії";

"Психологія";

"Журналістика";

"Інженерія програмного забезпечення";

"Міжнародні економічні відносини";

"Економіка";

"Комп’ютерні науки";

"Маркетинг".

Натомість набагато менше абітурієнтів обирають природничі науки, технології, інженерію та математику.

"Маємо явні перекоси. Саме тому держава стимулює вступників та вступниць подаватися саме на спеціальності природничого, інженерного, технічного та математичного профілю. Це суттєва біда", – сказав Володимир Бугров.

Редакція "УП. Життя" також звернулася до Міністерства освіти і науки за цьогорічною статистикою вступників, аби з’ясувати скільки серед них чоловіків та жінок.

Раніше ми розповідали, як змінилася кількість аспірантів в Україні за 2022-ий і 2023-ий роки. Згідно з даними, які надав "УП. Життя" заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, з 2022 року зафіксували стрімке зростання вступників до аспірантури. Серед них – значна частка чоловіків призовного віку.

Зокрема, у 2023-ому році на аспірантуру вступили майже 18 тисяч людей. Чоловіки становлять 72% від їхньої загальної кількості.