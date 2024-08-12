Топ-5 найпопулярніших вишів в Україні: куди вступники 2024 року подали найбільше заяв

У 2024 році найбільше абітурієнтів вступає до Києва та Львова

Університети Львова та Києва стали лідерами вступної кампанії 2024 року серед українських вишів за кількістю поданих заяв від абітурієнтів.

Про це розповіла голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради Юлія Гришина в ефірі телемарафону.

Вона назвала виші, до яких надійшло найбільше заяв від абітурієнтів цьогоріч. До пʼятірки найпопулярніших університетів серед вступників потрапили:

Львівський національний університет імені Івана Франка; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний університет "Львівська політехніка"; Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Державний торговельно-економічний університет.

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"Якщо порівняти з попереднім роком, щоб зрозуміти, якою є тенденція лідерів серед українських закладів вищої освіти за кількістю поданих заяв, то ця п’ятірка майже не змінилася.

Фактично виші трохи поміняли місцями. Минулого року лідером була "Львівська політехніка", – розповіла Гришина.

Водночас вона підкреслила, що значні зміни відбулися з Національним авіаційним університетом: якщо минулого року він був серед п'ятірки лідерів, то тепер посів лише дев'яте місце.

На першому місці серед міст-рекордсменів за кількістю поданих заяв від вступників опинився Київ. На другому – Львів, а третьому – Харків.

"Попри те, у яких складних умовах працюють університети Харківщини, вони зберігають лідерство за кількістю поданих заяв. Словосполучення "Незламний Харків" і тут підтвердило свій статус", – говорить Гришина.

За її словами, цьогоріч кількість українських вступників на бакалаврат зменшилася до 201 тисячі – це на третину менше, ніж торік, коли їх було 296 тисяч.

Раніше ми розповідали, що цього року у національному мультипредметному тестуванні взяли участь понад 18,6 тисяч чоловіків віком від 25 до 60 років.