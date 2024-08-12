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Топ-5 найпопулярніших вишів в Україні: куди вступники 2024 року подали найбільше заяв

Анастасія Мосорко — 12 серпня, 14:35
Топ-5 найпопулярніших вишів в Україні: куди вступники 2024 року подали найбільше заяв
У 2024 році найбільше абітурієнтів вступає до Києва та Львова
kegfire/DEPOSITPHOTOS

Університети Львова та Києва стали лідерами вступної кампанії 2024 року серед українських вишів за кількістю поданих заяв від абітурієнтів.

Про це розповіла голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради Юлія Гришина в ефірі телемарафону.

Вона назвала виші, до яких надійшло найбільше заяв від абітурієнтів цьогоріч. До пʼятірки найпопулярніших університетів серед вступників потрапили:

  1. Львівський національний університет імені Івана Франка;
  2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  3. Національний університет "Львівська політехніка";
  4. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
  5. Державний торговельно-економічний університет.
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"Якщо порівняти з попереднім роком, щоб зрозуміти, якою є тенденція лідерів серед українських закладів вищої освіти за кількістю поданих заяв, то ця п’ятірка майже не змінилася.

Фактично виші трохи поміняли місцями. Минулого року лідером була "Львівська політехніка", – розповіла Гришина.

Водночас вона підкреслила, що значні зміни відбулися з Національним авіаційним університетом: якщо минулого року він був серед п'ятірки лідерів, то тепер посів лише дев'яте місце.

На першому місці серед міст-рекордсменів за кількістю поданих заяв від вступників опинився Київ. На другому – Львів, а третьому – Харків.

"Попри те, у яких складних умовах працюють університети Харківщини, вони зберігають лідерство за кількістю поданих заяв. Словосполучення "Незламний Харків" і тут підтвердило свій статус", – говорить Гришина.

За її словами, цьогоріч кількість українських вступників на бакалаврат зменшилася до 201 тисячі – це на третину менше, ніж торік, коли їх було 296 тисяч.

Раніше ми розповідали, що цього року у національному мультипредметному тестуванні взяли участь понад 18,6 тисяч чоловіків віком від 25 до 60 років.

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