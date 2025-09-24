У Киргизстані поліція катувала місцевого, ймовірно, через значок з українським прапором на рюкзаку

У Киргизстані правоохоронці побили чоловіка – ймовірно, за значок з українським прапором.

Історію потерпілого, ім’я якого не розголошують, опублікувало медіа Kloop.

Чоловік народився та виріс у столиці Киргизстану Бішкеку. Згодом він вирушив на заробітки до РФ.

"Так я їздив туди впродовж чотирьох років. Це було вже після початку війни в Україні", – написав киргизець.

У 2024 році чоловік переїхав до Таганрогу – там йому запропонували роботу. Тоді по місту розпочалися прильоти. Можливості покинути Таганрог у нього не було.

РЕКЛАМА:

Згодом киргизця звільнили з роботи через новий закон у РФ, який забороняє мігрантам працювати.

"Моя подруга-українка, перебуваючи біженкою в Чехії, відправила мені гроші, щоб я зміг покинути Росію. Я дуже їй за це вдячний.

Після цих всіх подій і повернення в Киргизстан я начепив на свій рюкзак прапор України", – переповідає медіа.

Чоловік пригадує, що у лютому 2025 року під час прогулянки його зупинили поліцейські, подумавши, що він активіст, схопили просто за прапор і відвезли до відділку.

"Мене направили в кабінет капітана. Він штовхнув мене по нозі і запитав: "Ти що, блін, підтримуєш цих фашистів?". Потім вони викликали ГКНБ (Державний комітет національної безпеки Киргизької Республіки – ред.).

Я був у цьому кабінеті дві години. Мені не давали ні води, ні покурити, сказали, що це для того, щоб у мене "розв’язався язик". Один міліціонер мене кілька разів помутузив (побив – ред.). Він почав знімати мене на телефон, сказав, що відправить це своєму другу, який воює в Україні, що покличе сюди цих хлопців і вони мене тут прикінчать, у Киргизстані", – розповів потерпілий.

За словами чоловіка, потім його забрали до ГКНБ. Там його поставили на коліна та змушували цілувати прапор Киргизстану.

"Мене били так, щоб морально придушити. Погрожували мені, якщо я не буду говорити, не буду відвертим, вони битимуть мене пляшкою з водою і просто зламають мене.

Під час допиту у мене багато питали про те, що я робив у Росії. Вони знайшли той переказ від моєї подруги, прочитавши наші чати. Ми листувалися українською. Вона ж українка і відправила мені гроші. Про це мене також питали, забрали всі мої банківські карти", – переповідає Kloop.

Потім правоохоронці змінили тактику та почали говорити з потерпілим в м’якшому тоні та просили зізнатися у тому, що чоловік підтримував вторгнення в Україну, вів пропаганду у соціальних мережах, вербував інших на війну, пообіцявши, що "все нормально буде".

"Вони говорили, що я за війну, хоча у мене в соцмережах чітко написано, що я проти цього, проти геноциду. Вони думали, що я шпигун і розвідник України, що нібито працюю на них за гроші, але це взагалі не так.

Також у поліції мене намагалися завербувати, щоб я їхав в Україну та "зливав" інформацію", – розповів чоловік.

Після опівночі його відпустили під підписку про невиїзд. Також у чоловіка забрали документи, ID-картку та особисті речі.

"Наостанок мені сказали, що якщо дізнаються, що я говорив неправду або покину територію країни, то мене знайдуть і "оброблять" так, щоб я потім ходити нормально не зміг. Погрожували, що прийдуть до моєї мами", – поскаржився він.

Згодом справу заморозили. Тим часом чоловік взяв гроші у кредит, зміг відновити паспорти та виїхав до Європи.