На Донеччині росіяни розстріляли сім'ю цивільних, а дитину взяли у заручники для прикриття наступу

Поблизу села Шандриголове на Донеччині російські окупанти розстріляли сім’ю цивільних, а дитину захопили у заручники.

Ворог використовує неповнолітню дівчинку для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку, повідомили у Третьому армійському корпусі.

З радіоперехоплень стало відомо, що ще до початку штурму населеного пункту, командир російських сил з позивним "Балі" віддав наказ знищувати все цивільне населення без розбору.

"Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них", – зазначили у корпусі.

На відео чутно, як командир каже тримати дитину під наглядом, а також наказує прибрати тіла інших вбитих в окреме приміщення, щоб дівчинка їх не бачила.

"Воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу. Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника", – йдеться у повідомленні.

На дії російських загарбників відреагував Уповноважений із захисту прав людини Дмитро Лубінець.

"Такі дії є цинічним порушенням міжнародного гуманітарного права, четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та всіх звичаїв ведення війни. Вбивство цивільних та використання дитини як прикриття – воєнний злочин і злочин проти людяності, якому немає виправдань.

Я вже надіслав офіційні листи до ООН та МКЧХ. Міжнародна спільнота має негайно відреагувати на ці жорстокі злочини Росії", – наголосив омбудсмен.