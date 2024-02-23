Повернення через п'ять років: Китай відправляє у зоопарк США двох панд

Китай знову відправляє двох панд до зоопарку Сан-Дієго. Американський звіринець повернув Пекіну останніх тварин ще в 2019 році, після закінчення кредитної угоди.

Представник Альянсу дикої природи зоопарку Сан-Дієго підтвердив CNN, що зоопарк прийме двох панд. Офіційного терміну їхнього прибуття не повідомили, але у зоопарку “оптимістично налаштовані отримати панд у недалекому майбутньому”.



Ця новина з'явилася лише через кілька місяців після того, як китайський лідер Сі Цзіньпін припустив, що Китай може відправити нових панд до США, зокрема до зоопарку Сан-Дієго, як “посланців дружби між китайським та американським народами”.



"Ми готові продовжувати нашу співпрацю зі Сполученими Штатами щодо збереження панд і зробимо все можливе, щоб задовольнити побажання каліфорнійців і поглибити дружні зв'язки між нашими народами", – заявив тоді Сі Цзіньпін.



У кінці 2023 року Китай "відкликав" своїх тварин зі Смітсонівському національному зоопарку у Вашингтоні (США) після більш ніж 50-річного їхнього перебування там.



Китай позичає панд більш ніж 20 країнам у рамках програми, яку часто називають “пандовою дипломатією”.



За останнє десятиліття Сі Цзіньпін схвалив нові позики панд по всій Європі, зокрема в Німеччині, Нідерландах, Данії та Фінляндії. У 2022 році Китай вперше відправив пару панд до Катару.



Китай визнає, що ці милі створіння використовуються для його "великих політичних і дипломатичних потреб", особливо в країнах, де він сподівається отримати більший вплив або більш тісні відносини.



"Забезпечення здоров'я та безпеки гігантських панд, які живуть за кордоном, є найважливішою основою для міжнародного співробітництва", – заявив голова Китайської асоціації охорони дикої природи.



Дипломатія Пекіна з Вашингтоном почалася в 1972 році, але в останні роки їхні відносини погіршились. Заява Сі Цзіньпіна про “дружні зв'язки” була розцінена як жест, спрямований на послаблення напружених відносин між двома державами.



Нагадаємо, в Південній Кореї гігантська панда вперше народила двох дитинчат-близнюків.

