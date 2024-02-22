Собака Джо Байдена за рік щонайменше 24 рази кусав співробітників Секретної служби США

Німецька вівчарка чинного президента США Джо Байдена причетна до щонайменше 24 інцидентів з укусами, які сталися в Білому домі протягом 12 місяців.

Дворічну німецьку вівчарку Командор виселили з резиденції глави держави в жовтні минулого року, пише Тelegraph.



Один з інцидентів трапився в президентському пляжному будинку на пляжі Рехобот у штаті Делавер. Командор вкусив агента Секретної служби під час прогулянки.



Згідно зі звітом, укус спричинив серйозну відкриту рану, а агент втратив значну кількість крові і йому наклали шість швів. Без надання потерпілим медичної допомоги не обійшлися й понад 10 ідентичних інцидентів.



Командор прибув до Білого дому у 2021 році, коли ще був цуценям. Його подарував молодший брат Джо Байдена – Джеймс.



Він став другим собакою сім'ї президента, якого вигнали з Білого дому. Раніше така участь спіткала й Майора – німецьку вівчарку, яку Байдени взяли з притулку для тварин у 2018 році. Цей улюбленець глави Білого дому також нападав на людей. У листопаді 2020 року президент навіть зламав ногу під час гри з Майором.



Байдени вважали, що некерована поведінка собаки була спровокована стресовою обстановкою в Білому домі. Зрештою пса відправили жити до друзів президента у Делавер.



Ще одна німецька вівчарка Байдена – Чемп – була більш слухняною. Вона померла у 2021 році, тоді їй було вже 13 років.



Домашні тварини є давньою традицією в Білому домі.



У Білла Клінтона був кіт. Барак Обама мав португальського водяного собаку на прізвисько Бо.



Джон Квінсі Адамс і Бенджамін Гаррісон тримали алігаторів. Мартін Ван Бюрен – двох тигренят, а у Вільяма Генрі Харріса була корова.



В Авраама Лінкольна був великий звіринець: свиня, двоє кіз, пара собак, індичка і кінь.



А в Теодора Рузвельта було більше 40 вихованців, зокрема змія, морські свинки, кілька собак і ящірка.

