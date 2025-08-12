Усі розділи
У Києві судитимуть чоловіка, який обікрав дитину на дитмайданчику

Вікторія Швець — 12 серпня, 14:15
Киянин вкрав у дитини мобільний телефон на майданчику, йому загрожує до 8 років в’язниці
У Києві перед судом постане 53-річний чоловік, який вкрав у 10-річної дівчинки мобільний телефон. Її він зустрів на дитячому майданчику.

Про це повідомляє поліція Києва.

Інцидент трапився у липні цьогоріч на проспекті Георгія Ґонґадзе у Подільському районі столиці.

"53-річний місцевий мешканець помітив, як малолітня залишила свої особисті речі на лавці неподалік і, дочекавшись зручного моменту, забрав її сумку, в якій був мобільний телефон", – зазначають у повідомленні.

Правоохоронці розшукали чоловіка і вилучили речовий доказ – мобільний телефон дитини вартістю близько 9 тисяч гривень.

Слідчі оголосили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, що передбачає до восьми років позбавлення волі. Обвинувальний акт скеровано до суду.

