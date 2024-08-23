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Киянина підозрюють у зґвалтуванні падчерки з психічними розладами: дівчина народила від нього дитину

Анастасія Мосорко — 23 серпня, 14:00
Киянина підозрюють у зґвалтуванні падчерки з психічними розладами: дівчина народила від нього дитину
Киянина підозрюють у зґвалтуванні падчерки з психічними розладами
LyazaTretyakova/DEPOSITPHOTOS

48-річному киянину повідомили про підозру у зґвалтуванні 22-річної падчерки, яка з дитинства має психічні розлади.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Жінка народила дитину влітку цього року. Експертиза показала, що батьком є співмешканець матері дівчини, який живе з родиною з 2019 року.

"Матір дівчини дізналась про вагітність доньки лише після прийому у лікаря-гінеколога, коли дівчина була вже на 6 місяці вагітності.

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У дівчини є проблеми з мовленням, вона не адаптована до самостійного життя, не здатна усвідомлювати наслідків своїх вчинків та керувати ними, тож не змогла пояснити що з нею трапилось і хто батько дитини", – зазначили в прокуратурі.

Після народження дитини родина дівчини відмовилася від немовля.

Чоловіка заарештували, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Раніше ми розповідали, що у Києві 66-річному працівнику університетського гуртожитку оголосили підозру у вчиненні розпусних дій щодо 14-річного хлопця.

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