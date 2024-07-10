У Києві працівника університетського гуртожитку підозрюють у розбещені підлітка

Підліток був пригнічений тим, що чоловік порушив його особисті кордони

У Києві 66-річному працівнику університетського гуртожитку оголосили підозру у вчиненні розпусних дій щодо 14-річного хлопця.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Інцидент стався на початку повномасштабного вторгнення, коли більшість студентів покинули гуртожиток, і в ньому залишились лише тимчасово переміщені особи.

Підозрюваний, який працював на посаді заступника завідувача гуртожитку одного зі столичних університетів, запросив до своєї кімнати неповнолітнього хлопця та запропонував йому масаж. Під час масажу чоловік вчинив розпусні дії, торкаючись статевих органів хлопця.

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"Це було не згвалтування. Це розбещення: чоловік руками лазив, де не треба. Для фіксації події не потрібен був медогляд. Хлопець розказав про цю історію, бо був пригнічений", – повідомила в коментарі "УП. Життя" речниця пресслужби Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.

За її словами, хлопець переймався тим, що чоловік порушив його особисті кордони.

Зазначається, що ця подія психологічно травмувала підлітка, викликала у нього почуття сорому, безпорадності та значно вплинула на його емоційний стан.

З метою мінімізації травматизації дитини всі слідчі дії проводилися у спеціально обладнаному приміщенні Центру «Барнахус» із залученням психолога та законного представника.

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Підозрюваного звільнили з посади у гуртожитку майже одразу після інциденту.

За словами речниці Київської міської прокуратури, він був "звичайним розлученим чоловіком", раніше не мав судомостей.

Зараз триває досудове розслідування, яке проводять слідчі Печерського управління поліції Києва. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.

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