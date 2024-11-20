Пари з дітьми до 1 року зможуть розлучатися: Рада ухвалила законопроєкт про домашнє насилля

Суди не примирюватимуть пари, якщо із них вчиняв домашнє насильство

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №10249 щодо удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

Проєкт документу підтримали 285 депутатів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Автори законопроєкту пропонують посилити захист українців, які постраждали внаслідок домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Задля цього планують створити нові механізми запобігання насильству в межах освітніх заходів та профілактичних програм.

Крім того, держава має надати соціальні і психологічні послуги постраждалим, аби підтримати їхнє фізичне та психічне здоров’я.

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Раніше у справах про розлучення суди мали вживати заходів для примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства. Однак після ухвалення законопроєкту ця процедура більше не буде доступна, якщо один із них вчиняв домашнє насильство щодо іншого.

У пояснювальній записці автори проєкту пояснили, що завдяки цьому кривдники не зможуть уникнути відповідальності через примирення з постраждалим.

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Згідно з документом, можливість розлучатися отримають пари, які мають дитину віком до 1 року, якщо між ними були випадки насильства. Раніше суди не дозволяли таким подружжям розривати шлюб.

Законопроєкт винесли на розгляд парламенту у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції.

Раніше Офіс генерального прокурора заявив про збільшення кількості відкритих кримінальних проваджень щодо домашнього насильства. Станом на жовтень 2024 року правоохоронці розслідували 8185 справ, що на 80% більше, ніж у 2023 році.