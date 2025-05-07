"Шахед влучив у наш дім": як жінка з чотирма дітьми пережила нічну атаку в Києві

Ніч з 6 на 7 травня у Києві, який вкотре опинився під масованим російським обстрілом, стала черговим випробуванням для родин із дітьми.

Ірина та її четверо дітей спали не більше двох годин через масовану атаку – спочатку ракетну, а потім дронову.

Багатодітна мати розповіла про пережиту ніч в інтерв'ю організації UNICEF Ukraine.

"Спочатку був ракетний обстріл, а потім шахед влучив прямо у наш дім. В нас вибило вікна й винесло балкон. Слава Богу, ми з дітьми в той момент ховалися. В нашому домі є постраждалі діти, їх забрали в лікарню з опіками", – каже Ірина, тримаючи на руках свого 4-місячного сина Давида.

Ірина сьогодні спала максимум 2 години

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На лобі жінки видно пластир – вона порізалася під час обстрілу.

Зараз родина перебуває в укритті лікарні поруч із домом. Старші дочки, 9-річна Марія та 4-річна Вікторія, дрімають на дерев’яних лавках, поки мати заколисує найменшого.

Разом з Іриною були її діти: 4-місячний Давид, 4-річна Вікторія, 9-річна Марія та 15-річний Олег

У стресі та паніці після обстрілу Ірина не взяла для дітей їжу. "Добре, що Давида я можу погодувати молоком тут", – каже 38-річна жінка.

Жителі будинку ховалися від обстрілу в укритті лікарні

Родина не знає, коли зможе повернутися додому. У будинку після обстрілу одразу вимкнули електрику і газ.

"Була пожежа сильна і я боявся, що зачепить газову трубу. Тепер будемо чекати, поки включать світло, бо вдома холодно", – говорить старший син Ірини, 15-річний Олег.

Шахед влучив у дім Ірини 7 травня

За даними ДСНС України, під час нічної атаки в Києві загинули двоє людей, шестеро – дістали поранення. Серед постраждалих – двоє дітей.

Нагадаємо, у Шевченківському районі загинули літня жінка з сином, які прихистили 10 котів. Зоорятівники знайшли живим одного котика, який отримав сильні опіки.