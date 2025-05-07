У Києві від обстрілу загинула сім’я, яка прихистила 10 котів: одного знайшли живим з опіками

Внаслідок російського удару в Шевченківському районі Києва загинула сімʼя волонтерів – літня жінка, яка тримала вдома десятеро котів, та її син.

Про це "УП. Життя" повідомили волонтери Kyiv Animal Rescue Group, яких на місце трагедії викликала подруга загиблої.

За даними журналістів телемарафону "Єдині новини", сімʼя мешкала на останньому поверсі пʼятиповерхівки. Хлопець мав інвалідність. Мати доглядала за ним.

Під час обстрілу родина не мала змоги спуститися в укриття.

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На місці обстрілу виявили тіла двох людей та пʼяти котів, а під вікном – одного вцілілого кота з сильними опіками.

"Зовні, під вікном, наші рятувальники знайшли живого, дуже обгорілого котика. Ймовірно, його викинуло вибуховою хвилею.

Котик терміново госпіталізований рятувальниками КАРГу з опіками більшої частини тіла та тяжким ураженням легень", – написали зоорятівники.

Зараз тварина перебуває в кисневій камері реанімації клініки.

"Цей кіт втратив дім та сімʼю, майже втратив життя. Допоможіть нам його врятувати, будь ласка. Будемо вдячні за кожен донат", – додали зоозахисники.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня внаслідок ворожої атаки на Київ постраждали 8 людей, 4 з яких – діти.