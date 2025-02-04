Що буде з "Двориком з воронами"? У Кличка відповіли на петицію щодо захисту його від забудови

Київська міська рада розглянула петицію щодо захисту популярного у столиці "Дворика з воронами" від забудови.

Раніше кияни висловили занепокоєння через передачу в оренду земельної ділянки, де він розташований.

У відповіді на петицію зазначається, що сам "Дворик з воронами" та будівля на вулиці Рейтарській, 9 не занесені до реєстру пам’яток культурної спадщини.

Однак вони розташовані в Центральному історичному ареалі Києва, в межах архітектурних та археологічних охоронних зон, а також у буферній зоні об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зокрема Собору Святої Софії та Києво-Печерської лаври. Це дає певний рівень захисту для цієї території.

Київська міськрада підтвердила, що земельна ділянка площею 0,1115 га на вул. Рейтарській, 9 була передана в оренду ТОВ "Центр Регіонального Розвитку" для розвитку туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування на 10 років. Оренду цієї ділянки затвердили 4 липня 2024 року, а сам договір оренди підписали 18 жовтня 2024 року.

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"Враховуючи вищевикладене та зважаючи на суспільну значимість порушеного питання, підтримую ініційовану петицію в частині збереження культурної спадщини", – зазначив Кличко.

Виконавчі органи Київської міської ради зобовʼязалися вживати заходи для охорони цієї території в межах своїх повноважень.

Нагадаємо, петиція щодо захисту "Дворика з воронами" зібрала необхідні 6 тисяч підписів.

"Дворик з воронами" і кафе "Каштан" стали культовим місцем серед киян і туристів. У петиції автори висловили занепокоєння, що передача землі для забудови може призвести до втрати цього символічного місця.

Раніше ми розповідали, що петиція із закликом зняти рекламні банери з історичних будівель міста Києва набрала необхідну кількість голосів. Це стосується пам’яток історичної та культурної спадщини, які намагаються демонтувати.