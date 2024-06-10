Петиція про оприлюднення демонтованої історичної забудови у Києві набрала голоси

Банер на фасаді флігеля Садиби Грубера 1892 року, який є памʼяткою архітектури та містобудування

Петиція із закликом зняти рекламні банери з історичних будівель міста Києва набрала необхідну кількість голосів. Це стосується пам’яток історичної та культурної спадщини, які намагаються демонтувати.

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Тепер її мають розглянути у Київській міській раді, йдеться на електронній платформі.

Петиція, створена громадським активістом і захисником історичної спадщини Дмитром Перовим за два місяці зібрала 6164 голоси.

"Великі рекламні банери на всю висоту будівлі псують візуальне сприйняття вулиці та оточуючої історичної забудови. А кривонамальовані на будівельній сітці фасади історичних споруд – відсилають нас до зовсім чужої для нас нині традиції "потьомкінскіх дєрєвєнь". Закриваючи пам’ятки від огляду - їх наче виривають з візуального та історичного контексту вулиці. За 5 чи 10 років потому навряд знайдеться велика кількість людей, що згадає про те, що за будівля стояла на цьому місці. Останнім – користуються забудовники", – зауважив Перов.

Як пише активіст, в суботу 6 квітня 2024 року сильний вітер зірвав фрагмент такої завіси на Андріївському узвозі, 24. Тоді виявилося, що на місці будинку Тарновського, за який довгий час йшла боротьба активістів, тепер стоїть новобудова.

Проте це не єдина пам’ятка, що зараз ховається за рекламним банером. Ще одним прикладом Перов назвав пам’ятку архітектури, Будинок швейцарського купця Целестина Верлє на вул. Хрещатик, 48.

Знищення історичної спадщини Києва

Вже не вперше у медійному просторі випливає історія про знищення історичної та культурної спадщини міста на користь новобудов та торгових центрів.

На початку року приватна компанія вимагала позбавити статусу памʼятки історії будинок 1913 року на вулиці Рейтарській. Будівля Київського повітового земства знаходиться в буферній зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

ТОВ "Рейтарське" просило суд скасувати наказ про присвоєння охоронного статусу будівлі та виключити інформацію про неї з Державного реєстру нерухомих памʼяток України. На місці колишнього Київського повітового земства компанія планує побудувати бізнес-центр Reiter Hall.

Також у лютому 2024 року Господарський суд Києва передав під забудову землі археологічної пам’ятки національного значення – "Китаївське городище та курганний могильник". Ділянку землі площею 4,7647 га передали під будівництво "об’єктів житлової та громадської забудови, торговельно-розважальних центрів, офісних центрів та паркінгу".

Раніше землю передали компанії "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва", проте згодом "Київська овочева фабрика" підписала договори із забудовниками KAN Development, яку очолює колишній заступник голови КМДА Ігор Ніконов.