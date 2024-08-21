Книга рекордів Гіннеса оголосила нову володарку титулу найстарішої людини планети

Японка відсвяткувала 116-й день народження у травні цього року

Після смерті 117-річної іспанки Марії Браньяс Мери новою найстарішою людиною у світі визнали 116-річну японку Томіко Ітоока.

Вік жінки, яка народилася 23 травня 1908 року, підтвердила Геронтологічна дослідницька група під керівництвом Роберта Д. Янга, повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Також представник організації пересвідчився в тому, що 116-річна Томіко досі жива – наразі жінка проживає в будинку для людей похилого віку в місті Асія (Японія).

Томіко Ітоока у віці 94 років Геронтологічна дослідницька група Томіко Ітоока у віці 100 років Геронтологічна дослідницька група Томіко Ітоока у віці 113 років Геронтологічна дослідницька група

Томіко народилася і виросла в місті Осака, була другою з трьох дітей у родині. У середній школі жінка захоплювалася волейболом.

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Японка вийшла заміж у 20 років і народила двох доньок і двох синів, а тепер має багато онуків і правнуків.

Під час Другої світової війни Томіко самостійно керувала офісом текстильної фарбики свого чоловіка. Після його смерті жінка продовжувала жити сама в префектурі Нара, що на острові Хоншю (Японія). Там жінка полюбляла підніматися в гори.

Томіко двічі вдалося підкорити другий за величиною вулкан в Японії – гору Онтаке на висоті 3000 метрів.

У 80 років жінка здійснила паломництво Сайгоку Каннон – подорож до 33 буддійських храмів у регіоні Кансай. Навіть у віці 100 років вона могли підніматися кам’яними сходами храму Асія без допомоги тростини.

До 2019 року новоспечена рекордсменка проживала вдома разом із двома доньками, згодом – перебралася до будинку для людей похилого віку.

У травні жінка відсвяткувала свій 116-й день народження. У подарунок Томіко отримала квіти, листівку від мера міста та торт, який, як зізналася згодом, не любить.

116-річна жінка вільно спілкується з опікунами попри те, що має проблеми зі слухом. Як зазначають працівники будинку для людей похилого віку, Томіко регулярно висловлює їм вдячність.

За словами рідних, секрет довголіття японки – любов до тривалих походів.

У грудні 2023 року Томіко Ітоока визнали найстаршою людиною в Японії та Азії.

Нагадаємо, у червні у віці 110 років помер найстаріший чоловік у США, його когнітивно здоровий мозок передали для дослідження.