У Венесуелі помер найстарший чоловік у світі

Венесуелець Хуан Вісенте Перес Мора, якого у 2022 році внесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішого чоловіка у світі, помер 2 квітня у віці 114 років.

Про це повідомив президент Венесуели Ніколас Мадуро.

"У 114 років відійшов у вічність Хуан Вісенте Перес Мора, який подарував Венесуелі рекорд Гіннеса найстарший чоловік у світі", – йдеться у повідомленні голови держави.

У віці 112 років і 253 дні Перес отримав титул найстарішого чоловіка у світі та 4 лютого 2022 року був внесений до Книги рекордів Гіннеса.

Рекордсмен народився 27 травня 1909 року у венесуельському штаті Тачіра в Андах і був дев’ятою дитиною в сім’ї.

"У п’ятирічному віці почав працювати разом зі своїм татом і братами в сільському господарстві та допомагав у зборі цукрової тростини та кави", – йдеться в заяві Гіннеса від 2022 року, пише NDTV World.

Фермер, якого також називали Тіо Вісенте, згодом став шерифом і займався вирішенням сімейних та земельних суперечок.

Відомо, що чоловік мав 11 дітей, більше сорока онуків, 18 правнуків і 12 праправнуків.

Раніше ми розповідали, що 115-річна іспанка стала найстарішою людиною у світі. Вона народилася 4 березня 1907 року, пережила дві світові та громадянську війни, а також дві глобальні пандемії.