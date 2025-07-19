КНУ імені Шевченка лідирує серед українських вишів за версією рейтингу Webometrics

Київський національний університет імені Тараса Шевченка посів найвищу позицію серед усіх українських закладів вищої освіти за версією найбільшого у світі академічного рейтингу Ranking Web of Universities (Webometrics).

Університет посів 1612 місце серед близько 32 тисяч установ з усього світу, які внесли до цього списку, повідомили у центрі комунікацій КНУ.

Згідно з липневим випуском 2025 року, до першої п’ятірки українських університетів за версією Webometrics увійшли:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – він посів 1612 місце у світі;

Сумський державний університет – 1841 місце;

Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського" – 2037 місце;

Національний університет "Львівська політехніка" – 2213 місце;

Харківський національний університет імені Каразіна – 2234 місце.

Натомість очолили список американські виші, вони посіли найвищі місця. Трійка лідерів виглядає ось так:

на першому місці опинився Гарвардський університет;

на другому – Стенфордський університет;

на третьому – Массачусетський технологічний інститут.

Також одними із найкращих визнали Оксфордський університет у Великій Британії. Він посів четверте місце.

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Webometrics Ranking of World's Universities – один з авторитетних світових рейтингів університетів, який оцінює діяльність вишів на основі їхньої присутності та впливу в Інтернет-просторі.

Рейтинг складають починаючи з 2004 року і публікують двічі на рік (у червні-липні та січні). Його складає Лабораторія кіберметрики (Cybermetrics Lab) Національної дослідницької ради Іспанії.

Фахівці оцінюють вебометричні показники, тобто:

видимість (наскільки впізнаваним є університет в інтернеті, кількість зовнішніх вебресурсів, що посилаються на сайт університету, що, по суті, показує, наскільки легко користувачі можуть знайти інформацію про нього в мережі);

прозорість (або відкритість) – від провідних авторів у Google Scholar. Він показує, наскільки доступними є дослідження університету і як часто вони цитуються іншими вченими;

наповнення сайту – кількість вебсторінок та інших цифрових матеріалів (наприклад, документів у різних форматах), що розміщені на офіційному сайті університету.

Також до уваги брали бібліометричні показники – кількість статей, опублікованих дослідниками університету, які входять до 10% найбільш цитованих у своїх галузях. Він відображає якість та вплив досліджень, які проводять в університеті.

Система ранжування використовує дані, зібрані з таких джерел, як-от Majestic, Google Scholar та Scimago-Scopus.

"Участь у рейтингу Webometrics – це не формальність, а визнаний у світі інструмент оцінювання відкритості наукового процесу, інтегрованості університету в глобальні академічні процеси та результативності цифрової стратегії", – зауважили у виші.