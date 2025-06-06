Три українські університети потрапили до світового рейтингу вишів

Які українські виші потрапили до світового рейтингу університетів CWUR

Три українські виші потрапили до Світового рейтингу університетів (CWUR, The Center for World University Rankings). Всього до переліку увійшли дві тисячі вищих навчальних закладів з усього світу.

Його опублікували на сторінці організації CWUR.

Зокрема у рейтингу опинилися такі українські університети:

Інститут математики НАН України (1262 місце);

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1535 місце);

Харківський фізико-технічний інститут (1543 місце).

Очолили список американські виші, вони посіли перші місця. Ось трійка лідерів:

на першому місці опинився Гарвардський університет;

на другому – Массачусетський технологічний інститут;

на третьому – Стенфордський університет.

Також одними із найкращих визнали найвідоміші університети Великої Британії – Кембриджський та Оксфордський. Вони посіли 4-те та 5-те місця відповідно.

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З 2012 року CWUR публікує єдиний академічний рейтинг світових університетів. Їх оцінюють за кількома критеріями:

якість освіти;

якість викладацького складу (кількість викладачів, які здобули найвищі академічні відзнаки);

можливості працевлаштування та професійний успіх випускників;

наукова робота (проведення та результати досліджень, кількість наукових статей, публікації у відомих наукових журналах та цитування).

Нагадаємо, у 2024 році КНУ імені Шевченка вперше потрапив до найавторитетнішого Академічного рейтингу університетів світу також відомого як Шанхайського рейтингу.