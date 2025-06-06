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Три українські університети потрапили до світового рейтингу вишів

Віра Шурмакевич — 6 червня, 10:58
Три українські університети потрапили до світового рейтингу вишів
Які українські виші потрапили до світового рейтингу університетів CWUR
ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Три українські виші потрапили до Світового рейтингу університетів (CWUR, The Center for World University Rankings). Всього до переліку увійшли дві тисячі вищих навчальних закладів з усього світу.

Його опублікували на сторінці організації CWUR.

Зокрема у рейтингу опинилися такі українські університети:

  • Інститут математики НАН України (1262 місце);
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1535 місце);
  • Харківський фізико-технічний інститут (1543 місце).

Очолили список американські виші, вони посіли перші місця. Ось трійка лідерів:

  • на першому місці опинився Гарвардський університет;
  • на другому – Массачусетський технологічний інститут;
  • на третьому – Стенфордський університет.

Також одними із найкращих визнали найвідоміші університети Великої Британії – Кембриджський та Оксфордський. Вони посіли 4-те та 5-те місця відповідно.

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З 2012 року CWUR публікує єдиний академічний рейтинг світових університетів. Їх оцінюють за кількома критеріями:

  • якість освіти;
  • якість викладацького складу (кількість викладачів, які здобули найвищі академічні відзнаки);
  • можливості працевлаштування та професійний успіх випускників;
  • наукова робота (проведення та результати досліджень, кількість наукових статей, публікації у відомих наукових журналах та цитування).

Нагадаємо, у 2024 році КНУ імені Шевченка вперше потрапив до найавторитетнішого Академічного рейтингу університетів світу також відомого як Шанхайського рейтингу.

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