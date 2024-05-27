Колаборанти 16 діб катували 16-річного підлітка під час окупації Куп'янщини – ОГП

Троє жителів Куп'янського району під час російської окупації протягом 16 діб утримували та катували 16-річного хлопця.

Зловмисників судитимуть за фактом порушення законів та звичаїв війни і за ведення колабораційної діяльності, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, влітку 2022 року в одному з населених пунктів Куп'янського району 16-річний хлопець повертався додому, коли до нього під'їхала автівка. З неї вийшли троє чоловіків у військовій формі. Вони силоміць затягнули хлопця до авто та відвезли до катівні, обладнаної у приміщенні Куп'янського райвідділу поліції.

Прокуратура зазначає, що чоловіки знущались з підлітка протягом 16 діб. Зловмисники надягали йому на голову протигаз, перекриваючи дихальні шляхи, змушували присідати та віджиматися від підлоги, систематично били, майже не годували та давали технічну воду замість питної. Хлопця змушували розбирати завали після обстрілів та мити автомобілі російських окупантів.

Так чоловіки намагалися вибити з хлопця інформацію про українських військових та громадян з проукраїнською позицією.

Слідчі встановили, що двоє з викрадачів під час окупації співпрацювали з росіянами та обіймали псевдопосади у "тимчасовій цивільній адміністрації" та "поліції".

Наразі прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох жителів Куп'янського району за ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Двом з них також інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України). За цими статтями їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

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