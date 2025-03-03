Скільки триватимуть весняні канікули-2025 у різних регіонах України?

Традиційно наприкінці березня українські школярі йдуть на тижневий відпочинок – весняні канікули. У Міністерстві освіти і науки рекомендують школам провести їх у період з 24 по 30 березня. Утім, кожен навчальний заклад має автономію і сам вирішує, коли відправити школярів відпочивати.

Дати можуть залежати від безпекової ситуації, рівня захворюваності у школах та тривалості опалювального сезону.

"УП. Життя" розпитала в департаментів освіти різних регіонів України, коли школярі підуть на весняні канікули у 2025 році.

Київ

Весняні канікули для столичних школярів розпочнуться 25 березня і триватимуть до 31 березня включно. Причин переносити їх цьогоріч немає, кажуть в Київській міській державній адміністрації.

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Під час канікул для школярів організують гурткову роботу та компенсаторні заняття з різних предметів.

Тернопіль

Учні більшості шкіл Тернополя підуть на весняний відпочинок 22 березня і повернуться на навчання 30-го. Про це "УП. Життя" розповіли в Управлінні освіти і науки Тернопільської міськради.

Житомир

Канікули для житомирських школярів попередньо проведуть упродовж останніх десяти днів березня. У Департаменті освіти Житомирської міської ради пояснюють, що дати будуть залежати від епідеміологічної та безпекової ситуації в регіоні.

Кропивницький

У більшості закладів середньої освіти Кропивницького канікули пройдуть у період з 24 по 30 березня. У 13 школах міста учні не підуть на весняний відпочинок, адже мали довгі зимові канікули.

Суми

В Управлінні освіти і науки Сумської міськради наголосили у коментарі "УП. Життя", що терміни і тривалість канікул кожен заклад освіти визначає самостійно.

Водночас додають, що більшість школярів Сумської міської територіальної громади будуть відпочивати у період з 31 березня по 6 квітня 2025-го.

Миколаїв

У школах Миколаєва весняні канікули розпочнуться 24 березня і триватимуть до 30 березня 2025 року.

Тривалість відпочинку може змінитися через безпекову ситуацію в місті.

Івано-Франківськ

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міськради рекомендував закладам освіти провести весняні канікули з 24 по 30 березня.

Втім, через рішення окремих шкіл дати відпочинку можуть відрізнятися.

Одеса

Одеські школярі будуть мати тижневий відпочинок у період з 24 по 30 березня.

Тривалість канікул визначають, враховуючи освітню програму, навчальне навантаження, вікові особливості, фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток учнів.

Луцьк

В усіх комунальних закладах середньої освіти Луцької МТГ весняні канікули розпочнуться 23 березня і триватимуть до 30-го, розповіли в Луцькій міській раді "УП. Життя".

Львів

Школярі більшості закладів освіти Львівської міської територіальної громади відпочиватимуть 5 робочих днів – з 24 по 28 березня. Водночас деякі львівські школи вирішили, що весняні канікули для учнів будуть тривати з 18 до 21 березня.

Дніпро

У закладах освіти Дніпра канікули у 2025 році пройдуть з 31 березня по 6 квітня. Дніпровські учні відпочиватимуть упродовж тижня.

Харків

Харківські школи отримали рекомендації виділити для весняного відпочинку 24-30 березня. Однак деякі заклади освіти можуть змінити терміни канікул, адже мають право ухвалювати рішення самостійно.

Рівне

Школярі Рівненської міської територіальної громади підуть на весняні канікули 22 березня і повернуться 30-го. Цьогоріч відпочинок триватиме 9 днів, зазначили в Управлінні освіти Рівненської міськради.

Чернівці

У закладах загальної середньої освіти Чернівецької міської територіальної громади весняні канікули попередньо планують провести з 24 по 30 березня.

Черкаси

У школах Черкас у 2025 році не буде весняних канікул. Таке рішення ухвалили через те, що взимку учні відпочивали протягом 30 днів, розповіли у Департаменті освіти і науки Черкаської міської ради.

За законом, канікули під час навчального року не можуть тривати більше ніж місяць.

Полтава

Заклади загальної середньої освіти Полтавської МТГ орієнтовно планують провести канікули у період з 22 по 30 березня. Учні не ходитимуть у школу впродовж 9 календарних днів.

Ужгород

Ужгородські школярі цьогоріч будуть відпочивати з 24 по 30 березня. Однак деякі школи можуть змінити дати канікул через навчальне навантаження та тривалість освітніх програм.