Коли у школах Києва будуть канікули? Розклад на 2024/2025 навчальний рік

У Києві склали графік канікул на 2024/2025 навчальний рік.

Як розповіли у Київській міській державній адміністрації, учні столичних шкіл протягом навчального року школярі матимуть три періоди відпочинку:

восени – з 28 жовтня до 2 листопада;

взимку – з 23 грудня до 11 січня 2025 року;

навесні – з 24 по 29 березня.

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Крім того, учні перших класів матимуть додаткові тижневі канікули – з 17 до 22 лютого 2025 року.

Також міська влада запропонувала закладам освіти встановити тривалість першого семестру з 2 вересня до 21 грудня 2024 року, а другого – із 13 січня до 30 травня 2025 року.

"Зважаючи на безпекову ситуацію в столиці та інші чинники, що можуть впливати на організацію освітнього процесу, можливе коригування структури 2024/2025 навчального року", – зауважили у державній структурі.

Нагадаємо, новий навчальний рік розпочнеться 2 вересня та завершиться 30 червня.

Хоча раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов та мер Львова Андрій Садовий сперечалися, коли дітям варто почати навчання. Тоді міський голова повідомив, що навчальний рік стартує 19 серпня.

Однак через ймовірні проблеми з електроенергією та опаленням початок навчального року відклали.

Зокрема у коментарі для "УП. Життя" у Міністерстві освіти і науки розповіли, що абсолютна більшість громад не зверталися до уряду щодо того, щоб розпочати навчання раніше.

Також початок навчального року відклали, зважаючи на те, що заклади освіти потребують більше часу на підготовку для того, щоб належно прийняти учнів.