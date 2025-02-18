Без золотих та срібних медалей: як натомість нагороджуватимуть школярів

Як нагороджуватимуть учнів за досягнення у навчанні після скасування золотих та срібних медалей

Випускники шкіл замість скасованих золотих та срібних медалей отримуватимуть свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою.

Про це інформує Офіс освітнього омбудсмена.

Як розповіли у Службі освітнього омбудсмена, для ухвалення такого рішення було декілька причин, зокрема те, що:

золота чи срібна медаль – це пережитки радянських часів. У країнах Європи медалей не використовують;

медаль не дає переваг при вступі до вишу;

кількість медалістів та медалей збільшилася. Медалі виготовляють за державні кошти.

Фахівці наголосили, збільшення кількості медалістів не відображає реальний стан освіти.

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"За даними "Prozorro", державне підприємство "Інфоресурс" замовило у 2024 році 24,8 тисяч медалей випускникам на суму 3,5 млн грн, у 2023-му – 21,3 тисяч на 1,8 млн грн, у 2022-му – 20,6 тисяч на 1,7 млн грн.

Такі витрати не є обґрунтованими економічно, зважаючи на те, що медаль не дає жодних переваг при вступі до закладу вищої освіти", – зауважили в Офісі освітнього омбудсмена.

Нагадаємо, 10 лютого 2025 року набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України №1771 про скасування практики нагородження медалями.