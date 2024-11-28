Коли у школах України розпочнуться зимові канікули 2024-2025?

Зимові канікули в Україні цьогоріч розпочнуться в кінці грудня

Традиційно у грудні після закінчення першого навчального семестру українські школярі йдуть на зимові канікули.

За постановою Кабміну "Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні", учні повинні мати щонайменше 30 днів відпочинку на рік. При цьому тривалість навчального року та відпочинку між навчальними днями кожен заклад освіти визначає самостійно.

Дати канікул можуть залежати від початку опалювального сезону, відключень світла чи рівня безпеки у місті.

"УП. Життя" запитала в департаментів освіти, коли розпочнуться зимові канікули у різних регіонах України.

Київ

У столиці цієї зими школярі попередньо відпочиватимуть із 23 грудня по 11 січня.

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Утім, структура навчального року 2024-2025 може змінюватися через безпекову ситуацію, кажуть у Департаменті освіти і науки КМДА.

Черкаси

У черкаських школах зимові канікули розпочнуться 14 грудня і триватимуть до 12 січня. Таке рішення ухвалили керівники місцевих комунальних закладів середньої освіти.

Рівне

Учні Рівненської громади підуть на канікули 21 грудня і повернуться до навчання 5 січня. Їхній відпочинок триватиме два тижні.

Кропивницький

У Кропивницькому більшість школярів взимку матиме канікули упродовж місяця. Вони розпочнуться 14 грудня, а завершаться 12 січня.

За інформацією Департаменту освіти Кропивницької міськради, у шести школах міста канікули запланували з 21 грудня по 13 січня. При цьому чотири заклади освіти відновлять навчальний процес 20 січня.

Полтава

Цього року учні Полтавської громади підуть на зимовий відпочинок 25 грудня і повернуться з нього 12 січня 2025-го. Канікули у школах регіону триватимуть майже три тижні.

Вінниця

У закладах середньої освіти Вінницької громади планують запровадити тритижневі зимові канікули. Вони розпочнуться 23 грудня і продовжаться до 12 січня.

Дніпро

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради рекомендує школам виділити для відпочинку учнів період з 25 грудня по 7 січня. У 2024 році зимові канікули триватимуть 14 днів.

Тернопіль

За структурою 2024-2025 навчального року, яку затвердили керівники шкіл Тернопільщини, канікули у громаді мали б розпочатися 28 грудня.

Утім, у вересні заклади освіти вирішили, що восени упродовж семи тижнів школярі будуть навчатися щосуботи, розповіли "УП. Життя" в Управлінні освіти Тернопільської міськради. Завдяки цьому перший семестр закінчиться раніше – 18 грудня.

Тривалість канікул кожна школа може встановлювати самостійно Wavebreakmedia/depositphotos

Ужгород

Ужгородські учні цієї зими будуть відпочивати від уроків 16 календарних днів. Канікули у громаді триватимуть з 21 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року.

Львів

Управління освіти міської ради Львова нагадує, що за законом, кожен заклад освіти складає власні графіки відпочинку учнів. І додає, що місцеві школи вже визначилися із тривалістю канікул – у більшості вони розпочнуться 23 грудня.

Частина навчальних закладів завершить канікули 5 січня, а частина продовжить навчання вже 12-го.

Миколаїв

У Миколаєві навчальний процес цієї зими закінчиться 23 грудня. Канікули для учнів триватимуть до 12 січня.

Однак дати відпочинку можуть змінюватися через безпекову ситуацію в місті та інші чинники, які впливатимуть на організацію навчання, наголошують в Управлінні освіти Миколаївської міської ради.

Харків

Зимові канікули 2024-2025 навчального року у більшості шкіл Харкова планують розпочати 29 грудня і закінчити 12 січня. На відпочинок від уроків харківським учням цьогоріч виділяють 15 днів.

Суми

За даними керівників шкіл Сумської міської територіальної громади, зимові канікули тут триватимуть з 28 грудня по 19 січня.

При цьому у деяких навчальних закладах вони закінчаться 2 лютого 2025 року.

Івано-Франківськ

Івано-франківські школярі цієї зими не будуть навчатися у період з 25 грудня до 12 січня. Саме такі дати для канікул рекомендував виділити закладам освіти Департамент освіти та науки.

Другий семестр у школах міста планують розпочати 13 січня 2025 року.

Однак у деяких навчальних закладах терміни і тривалість канікул можуть відрізнятися, говорять у Департаменті.

Чернівці

У більшості шкіл Чернівців школярі взимку відпочиватимуть з 30 грудня до 12 січня. Водночас у деяких закладах освіти цьогоріч планують провести канікули з 23 грудня по 5 січня.

Луцьк

За словами директора департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондара, попередньо зимові канікули у місті розпочнуться 30 грудня 2024 року і завершаться 10 січня 2025-го.

Хмельницький

У Хмельницькому Департаменті освіти і науки відповіли "УП. Життя", що тривалість навчання та відпочинку у школі залежить від освітньої програми, навантаження учнів, навчального плану, вікових особливостей, психічного, фізичного здоров'я, інтелектуального розвитку дітей.

Зважаючи на це, нам не змогли назвати конкретних дат зимових канікул і наголосили, що кожен навчальний заклад встановлює такі графіки самостійно.