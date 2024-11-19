Зеленський: У 2025 році всі українські школярі харчуватимуться безкоштовно
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити безкоштовне харчування для всіх учнів шкіл.
Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді, представляючи План стійкості.
"Зокрема, цьогоріч ми запровадили для всіх наших українських діточок із 1-го до 4-го класу школи безплатне харчування. Я доручив уряду забезпечити в наступному році безплатне харчування для всіх наших українських школярів. Це важливо зробити", – наголосив Зеленський.
Під час виступу Зеленський також анонсував старт у 2025 році Програми підтримки освіти для дітей ветеранів.
Президент наголосив, що цього року вже 2200 українських ветеранів здобули нову освіту у центрах професійно-технічної підготовки.
Нагадаємо, з 1 жовтня цього року учні початкових класів (1–4 клас) отримують безкоштовне одноразове харчування в школах. На реалізацію цієї ініціативи уряд виділив 2 мільярди гривень.
Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів з пільгами, а фінансування покривали коштом місцевих бюджетів.