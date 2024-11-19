Зеленський: У 2025 році всі українські школярі харчуватимуться безкоштовно

Усі українські школярі харчуватимуться безкоштовно з 2025 року

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити безкоштовне харчування для всіх учнів шкіл.

Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді, представляючи План стійкості.

"Зокрема, цьогоріч ми запровадили для всіх наших українських діточок із 1-го до 4-го класу школи безплатне харчування. Я доручив уряду забезпечити в наступному році безплатне харчування для всіх наших українських школярів. Це важливо зробити", – наголосив Зеленський.

Під час виступу Зеленський також анонсував старт у 2025 році Програми підтримки освіти для дітей ветеранів.

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Президент наголосив, що цього року вже 2200 українських ветеранів здобули нову освіту у центрах професійно-технічної підготовки.

Нагадаємо, з 1 жовтня цього року учні початкових класів (1–4 клас) отримують безкоштовне одноразове харчування в школах. На реалізацію цієї ініціативи уряд виділив 2 мільярди гривень.

Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів з пільгами, а фінансування покривали коштом місцевих бюджетів.