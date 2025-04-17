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Шкільні канікули влітку триватимуть лише два місяці? У МОН дали роз'яснення для батьків

Анна Коваленко — 17 квітня, 14:04
Шкільні канікули влітку триватимуть лише два місяці? У МОН дали роз'яснення для батьків
У відомстві пояснили, хто і як ухвалює рішення про тривалість навчального року
Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Днями у соціальних мережах та медіа поширювали інформацію про те, що уряд нібито скоротив на місяць канікули для школярів у 2025 році.

У Міністерстві освіти і науки назвали такі повідомлення "неправдивими" і пояснили, що тривалість навчального року встановлюють у кожній школі окремо.

Там визнали, що дійсно за постановою Кабміну навчальний рік триває від 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Однак ці терміни є граничними, а не обов'язковими датами завершення навчання.

"Цю дату, як і структуру навчального року, дати канікул тощо, визначають не в уряді, а в самих школах. Це не новація: таку гнучкість передбачено чинним законодавством уже багато років поспіль, ще до повномасштабної війни", – додали у відомстві.

Насправді школи мають автономію, аби вирішувати, коли завершувати навчальний рік для учнів. 

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При цьому педагогічна рада враховує:

  • загальний обсяг навчального навантаження;
  • безпекову ситуацію в регіоні;
  • індивідуальні потреби учнів та учениць;
  • готовність учителів.
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Навіть якщо звичайні заняття для учнів вирішать завершити до червня, у перший місяць літа можуть організовувати освітній процес в інших формах:

  • додаткових консультацій;
  • освітніх екскурсій;
  • літніх пришкільних таборів;
  • проєктної роботи;
  • індивідуальних занять тощо.

У МОН пояснюють, що в школах можуть використовувати такі формати навчання, аби подолати освітні втрати учнів, спричинені війною.

"Міністерство освіти і науки України закликає всіх перевіряти інформацію в офіційних джерелах та довіряти рішенням педагогічних рад закладів освіти", – наголосили у відомстві.

Раніше в Службі освітнього омбудсмена запропонували надати українцям можливість самостійно визначати тривалість навчального року, залежно від ситуації в регіоні. При цьому радять враховувати думку педагогів та батьків школярів.

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